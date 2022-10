Rozbřesk: Británie má nového premiéra. Jaký je jeho hlavní úkol?

Novým britským premiérem se stane bývalý ministr financí z vlády Borise Johnsona Rishi Sunak, který byl nakonec při volbě jedinou možností. Johnson o víkendu ztratil naděje na návrat do premiérského křesla a jeho další soupeřka Penny Mordauntová se stáhla poté, co nezískala dostatečnou podporu mezi poslanci toryů.



Hlavní úkol pro fiskálně konzervativně laděného Sunaka - uklidnit zjitřené trhy - sice nebude snadný (na zacelení čeká díra v rozpočtu v objemu kolem 30 miliard liber), nicméně prvotní reakce na jeho jmenování byla pozitivní. V křesle ministra financí by ho měl podpořit dosavadní strážce kasy Jeremy Hunt, jehož nedávný nástup pomohl zabránit dalšímu propadu hodnoty britských aktiv. I po samotném jmenování Sunaka (respektive po odstoupení z boje ze strany Johnsona) vládní výnosy klesaly o 20-30 bps. Libra sice vůči euru také krátce posilovala, ale nedokázala udržet všechny zisky, mimo jiné i díky významnému negativnímu překvapení v podobě říjnových PMI, které zklamaly jak v případě průmyslu, tak i služeb.



Co se ale týče podnikatelských nálad, tak ty kontinentální na optimismu také nepřidaly. Indexy PMI z eurozóny totiž nepřinesly zrovna růžový obrázek, neboť naznačily, že evropská ekonomika na začátku posledního čtvrtletí propadla do ještě hlubšího útlumu. Vysoké ceny energií zatěžují aktivitu ve zpracovatelském průmyslu (index propadl ze zářijových 48,4 na říjnových 46,6), zatímco klesající reálné příjmy škodí službám (pokles ze 48,8 na 48,2). Důvěra podnikatelů tak zůstává na jedné z nejnižších úrovní pozorovaných v posledních dvou letech, to vše při cenových tlacích pohybujících se i nadále na historických maximech. Rostoucí náklady na energie a zaměstnance i oslabené euro více než kompenzují nižší ceny komodit, které odráží zlepšování dodavatelských řetězců. Cenové tlaky pravděpodobně přispějí k odhodlání ECB v nadcházejících měsících dále zpřísňovat svou politiku navzdory rostoucímu riziku recese.

#PMI: Aktivita v podnikatelském sektoru eurozóny se kvůli #inflace dál snižuje - https://t.co/wmRfRTlNcC pic.twitter.com/xISAiZJn2z

*** TRHY ***



Koruna

Koruna zůstává téměř nehnutě pod úrovní 24,50 EUR/CZK. Je tak evidentní, že trhu se příliš nechce sázet proti intervenující ČNB, navzdory vidině dále se zužujícího pozitivního úrokového diferenciálu mezi korunou a eurem/dolarem. Významnějším impulsem k pohybu na korunovém trhu nebyl ani včerejší první veřejný komentář Kariny Kubelkové, která se v bankovní radě ČNB hlásí k holubičí pětičlenné většině. K. Kubelková zopakovala (podobně jako na posledním zasedání), že osobně nevidí riziko rozpoutání mzdově-inflační spirály tak silně jako někteří kolegové z bankovní rady. Za zmínku stojí i její neotřelý pohled na kurz koruny, který by dle jejího názoru i bez intervencí odpovídal zhruba tomu, co vidíme dnes.



Eurodolar

Navzdory mizerným předstihovým indikátorům (PMI) v eurozóně, které vcelku jasně avizují recesi, si eurodolar udržel svoje zisky a lehce se přiblížil paritě. Klesající ceny plynu (na burze v Holandsku), které se v reakci na teplé počasí a plné zásobníky dostaly dokonce na nejkratším konci křivky do záporu, euru rovněž pomáhají. Uvidíme, zdali si euro svoje zisky udrží i po dnes zveřejněném předstihovém konjunkturálním indikátoru v Německu. Index Ifo totiž asi nebude vypadat pěkně.