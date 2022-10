Sazby zpomalí a vše bude lepší? Investoři znovu hledají naději u Fedu

Podobně jako letos už několikrát se pozornost trhů stáčí k centrálním bankám v naději, že by mohly přece jen postupovat mírněji. V Evropě se dá čekat přibývání evidence o recesi, v zámoří se investoři upínají k drobným náznakům ochlazování trhu práce. ECB jedná ve čtvrtek, Fed naváže příští týden. Ani v jednom případě se podle nás nedá čekat, že by bankéři slevili ze zvýšení sazeb o 75 bazických bodů, ale klíčový je výhled, a právě v něm se mohou objevit náznaky pomalejšího utahování politiky.



Z našeho pohledu je poměrně evidentní, že centrální banky svůj postup v horizontu několika měsíců zpomalí; nejde o nic překvapivě nového. Sazby i tak vystoupají ještě citelně výš a nebude tu prostor pro jejich brzké snižování. Jestliže se však stane, že ECB či Fed budou nuceny brzy otočit, bude takový krok motivován buď prudkým zhoršením ekonomického výhledu, tedy hlubší recesí na obzoru, nebo velkým systémovým rizikem způsobeným tvrdšími finančními podmínkami. Tyto věci však trhy momentálně neřeší a ani recese ještě podle nás není v cenách dostatečně zahrnuta.

Tržní optimismus mohou v krátkodobém horizontu případně podpořit výsledky velkých technologických firem, pokud ukáží dostatečnou odolnost, a hlavně nedojde k přílišnému zhoršení výhledu. Dále je tu prostor pro redukci spekulací na pokles zejména na opčním trhu a možná i prostor k lehké korekci na výnosech, což by akciím udělalo radost. Na druhou stranu, co se týče nejvíce skloňovaného tématu centrálních bank, máme zato, že se optimismus znovu dostane pasti: Buď můžeme mít odolnou ekonomiku a přísnou měnovou politiku, nebo volnější politiku a o to horší recesi. Nelze si vybírat jen to lepší, dokud inflace dostatečně neklesne a nebude ukotvena níž.

Dnes dopoledne vyšel mírně lepší německý index Ifo sledující náladu mezi firmami, odpoledne bude následovat průzkum americké spotřebitelské důvěry. Na programu je hromada firemních výsledků, z nichž by ale největší vliv měly mít až ty zveřejněné po americkém závěru - Alphabet a . Akcie v Evropě se obchodují smíšeně, když například německý DAX klesá, zatímco nizozemský index AEX slušným růstem dohání včerejší manko. Amerika je na tom také zatím nerozhodně, soudě podle nevýrazné změny na futures. Dluhopisům se daří - výnosy klesají na obou stranách Atlantiku. Eurodolar nepředvádí nic velkého a totéž platí pro libru. Koruna zůstává těsně pod 24,50 za euro.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4867 0.0398 24.4980 24.4418 CZK/USD 24.8230 0.1311 24.8455 24.7230 HUF/EUR 412.7307 -0.3032 414.9299 412.2415 PLN/EUR 4.7818 -0.0973 4.7899 4.7760

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2099 0.5402 7.2313 7.1676 JPY/EUR 146.8945 -0.1801 147.4301 146.7337 JPY/USD 148.9180 -0.0926 149.0060 148.8550

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8708 -0.4942 0.8759 0.8703 CHF/EUR 0.9889 0.0810 0.9901 0.9872 NOK/EUR 10.3999 0.0587 10.4035 10.3427 SEK/EUR 10.9885 -0.1767 11.0310 10.9800 USD/EUR 0.9864 -0.0912 0.9899 0.9853

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5838 -0.0475 1.5850 1.5768 CAD/USD 1.3728 0.1298 1.3730 1.3679