Šéf IEA: Svět zasáhla první skutečně globální energetická krize. Napjatá je zejména situace na trhu s LNG

Svět zasáhla první skutečně globální energetická krize. Na konferenci v Singapuru to dnes prohlásil výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Napjatá je podle něj především situace na trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG), poukázal ale i na velké producenty ropy, kteří snižují těžbu. Svět se podle něj i přes cenové stropy neobejde bez ruské ropy.



Současná energetická krize by však mohla být zlomovým bodem v historii energetiky, co se týče urychlení rozvoje takzvaných čistých zdrojů energie a zformování udržitelného a bezpečného energetického systému, řekl Birol. Pokud zůstane příznivé počasí, Evropa podle něj může s jistými šrámy zimu z energetického hlediska přestát.



Nárůst importu LNG do Evropy v souvislosti s boji na Ukrajině a potenciální oživení apetitu po tomto palivu v Číně pak napjaté podmínky na trhu ještě zhorší, řekl Birol na konferenci International Energy Week. Připomněl také, že příští rok bude na trh uvedeno pouze 20 miliard metrů krychlových nové kapacity LNG.



Rozhodnutí skupiny OPEC+ ze začátku října snížit produkci ropy o dva miliony barelů denně považuje Birol za riskantní. IEA totiž očekává, že globální poptávka po ropě se v letošním roce zvýší téměř o dva miliony barelů ropy denně. Skupina OPEC+ sdružuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem.



"Je to obzvláště riskantní, protože několik ekonomik po celém světě je na pokraji recese. A pokud uvážíme globální recesi, považuji toto rozhodnutí za opravdu nešťastné," citovala Birola agentura Reuters. "Pokud nás nečeká extrémně chladná a dlouhá zima a nedojde-li k žádným překvapením, jako byl například výbuch plynovodu Nord Stream, měla by Evropa tuto zimu přečkat s určitými ekonomickými a sociálními šrámy," řekl šéf Mezinárodní agentury pro energii.



"Energetická bezpečnost je hnacím motorem číslo jedna," řekl Birol k přerodu odvětví na čistší zdroje. Jednotlivé země vidí jako řešení krize energetické technologie a obnovitelné zdroje. Mnoho zemí v Evropě i jinde urychluje instalaci obnovitelných kapacit zkracováním povolovacích a licenčních procesů, aby nahradily ruský plyn, připomněl.



IEA zvýšila výhled meziročního růstu kapacity obnovitelných zdrojů energie v letošním roce na 20 z původních osmi procent. Letos tak podle agentury přibude téměř 400 gigawattů obnovitelné kapacity. Pokud jde o ropu, očekává se, že v příštím roce vzroste její spotřeba o 1,7 milionu barelů denně. To znamená, že svět bude stále potřebovat ruskou ropu, aby uspokojil poptávku, upozornil Birol.



Na začátku října se státy EU shodly na tom, že se evropský blok připojí k zavedení cenového stropu na námořní vývoz ruské ropy mimo unii, který kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu chystá skupina ekonomicky vyspělých zemí G7. V systému cenových stropů je podle šéfa IEA třeba vyladit ještě mnoho detailů, vyžadovat bude i souhlas hlavních zemí dovážejících ropu.



Podle jednoho z představitelů amerického ministerstva financí lze předpokládat, že 80 až 90 procent ruské ropy bude nadále proudit mimo mechanismus cenového stropu, pokud se ho Moskva bude snažit nedodržovat. Činitel to minulý týden řekl agentuře Reuters.



"Myslím, že je to dobře, protože svět zatím stále potřebuje, aby na trh proudila i ruská ropa. Úroveň 80 až 90 procent je dobrá a povzbudivá, aby se uspokojila poptávka," reagoval dnes Birol. Přestože je stále k dispozici obrovský objem strategických ropných rezerv, které lze při přerušení dodávek využít, jejich další uvolňování není v současné době na pořadu dne, dodal.