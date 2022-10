Rozbřesk: ECB dnes znovu razantně zvýší úrokové sazby

Evropská centrální banka dnes učiní – pod tlakem nepříznivého inflačního vývoje – další razantní krok směrem k normalizaci své měnové politiky. Jestřábí většina v Radě guvernérů tentokrát neponechala nic náhodě a na rozdíl od dvou předešlých zasedání nastavila očekávání vcelku jednoznačně na další skokový růst depozitní sazby o 75 bazických bodů na 1,5 %.



Trhy bude spíše než velikost růstu sazeb zajímat, jak agresivně hodlá ECB dále postupovat. Inflace v eurozóně totiž ještě zdaleka neřekla poslední slovo a ve zbytku roku může ze zářijových 9,9 % ještě zrychlit. Na druhou stranu, dostupná konjunkturální data naznačují, že ekonomika eurozóny směřuje nezadržitelně do recese. Na toto dilema má ECB prozatím jednoznačnou odpověď – je připravena zvedat sazby nehledě na útlum ekonomiky. Jinak řečeno, cenová stabilita je pro centrální banku nyní naprostou prioritou, což by dnes měla prezidentka Lagardeová znovu potvrdit. My máme za to, že po dnešním zasedání bude ECB s úrokovými sazbami přibližně v půli cesty – terminální sazbu vidíme podobně jako peněžní trh na úrovni 3 % a to již v prvním čtvrtletí příštího roku.





Ostře sledovaným bude ze strany trhů také vývoj debaty ohledně kvantitativního utahování. Od několika členů Rady guvernérů zaznělo, že preferují tzv. sekvenční princip, tj. nejdříve dostat základní úrokovou sazbu nad neutrální úroveň (okolo 2 %) a teprve poté přistoupit ke snižování velikosti bilance. To jinými slovy znamená, že rozhodnutí ohledně kvantitativního utahování lze čekat nejdříve na prosincovém zasedání a jeho samotné spuštění přichází v úvahu v první polovině roku 2023 (v první fázi prostřednictvím ukončení reinvestic programu APP). To vše bude nicméně platit pouze za předpokladu, že relativně agresivní růst úrokových sazeb v podání ECB nepovede k destabilizaci dluhopisových trhů, zejména předlužených států jižního křídla eurozóny…





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se včera dostala pod mírný tlak a oslabila nad 24,50 EUR/CZK. Podobně by tomu mohlo být i dnes vzhledem k odpolednímu zasedání ECB (viz úvodník), zvláště pokud by z Frankfurtu zazněla nad očekávání jestřábí komunikace směrem k dalšímu utahování měnové politiky. S blížícím se zasedáním ČNB (příští čtvrtek) pokračuje mediální ofenzíva jednotlivých členů bankovní rady. Zatímco Tomáš Holub, který je součástí jestřábí menšiny, zopakoval potřebu dále zvedat úrokové sazby s ohledem na riziko odkotvení inflačních očekávání, viceguvernérka Zamrazilová hodlá hlasovat pro stabilitu sazeb. Vzhledem k pohodlné pětičlenné holubičí majoritě v bankovní radě očekáváme, že centrální banka příští týden ponechá úrokové sazby beze změny na úrovni 7 %.



Eurodolar

V předvečer dnešního zasedání ECB dostaly klesající dolarové sazby kurz eurodolaru zpět nad paritu. ECB přihodí dalších 75bps, s čímž se počítá, takže na samotné rozhodnutí by eurodolar neměl reagovat. Důležité bude tudíž vyznění tiskové konference prezidentky Ch. Lagardeové. Ve stejnou dobu však trh bude muset řešit údaje za růst amerického HDP ve třetím čtvrtletí. Americké ekonomice se podle nás (i podle trhu) vedlo dobře a díky silnému příspěvku zahraničního obchodu vykázala růst na úrovni 2,3 % (mezikvartálně anualizovaně). Překvapení nelze vyloučit na obě strany - pokud by však růst byl nad 3 %, tak se eurodolar může vrátit zpět pod paritu.