Akcie zvedají hlavu po další ráně a čekají na ECB a americké HDP

Meta, tedy bývalý , už po vytrvalém poklesu zdaleka není takovou těžkou vahou, jakou bývala. I tak ale jde o velmi sledovanou akcii z kategorie velkých techů. Akcii, které se potýká s problémy už delší dobu a jevila se určitá naděje, že je mnohé v ceně už zahrnuto. Nebylo. Soudě podle reakce možná není hlavní problém v samotných výsledcích, ale trh nevěří, že utápění dalších miliard v projektu metaverse v dohledné době přinese kýžené ovoce. Akcie v premarketu padají o dalších 20 procent.



Podobně jako u předchozích propadů velkých technologických jmen ale zbytek trhu projevuje relativní odolnost. Většina evropských akciových indexů klesá, ale AEX nebo FTSE 100 jsou v plusu. Mírně v zeleném se nacházejí také americké futures, a v premarketu se drží i zbytek velkých techů (ovšem po výrazném včerejším propadu).

Výnosy už nejsou takovou oporou pro trhy jako včera, když v USA i Evropě stoupají zhruba o 5 bazických bodů. Eurodolar i libra k dolaru se stabilizují a klidná je dopoledne také koruna. Ropa lehce koriguje včerejší nárůst.

Do dění se dnes zapojí ve větší míře makro. ECB rozhoduje o sazbách a pravděpodobně sáhne po dalším zvýšení o 75 bazických bodů. Co však bude dál? Ve snaze tlumit inflaci by banka měla zrychlit utahování a brzy zapojit i QT. A k boji proti inflaci se bankéři i hlásí. Na druhou stranu samozřejmě takový postup znamená problém po reálnou ekonomiku, která je možná už v recesi, a případně i pro financování dluhů a štědrých podpůrných programů vlád. Můžeme jen dodat, že trhy by v současné situaci uvítaly mírnější přístup, neboť inflace není stále vnímána jako takový problém, aby investoři ocenili snahu ji srazit i za cenu ekonomických škod.

Na programu je také první report o americkém HDP za 3. čtvrtletí. Odhady věstí odraz vzhůru po dvou kvartálech poklesu. Velmi důležitá však bude struktura. Soukromá spotřeba zřejmě ztratí na tempu, HDP může podpořit růst investic z nižšího základu a doplňování skladů. Důležitost statistiky o HDP snižuje pohled vzad, na druhou stranu obrázek o síle ekonomiky tato zpráva barvitě dokreslí. Kloníme se k tomu, že by finanční trhy uvítaly spíše mírně slabší data, která by držela ve hře spekulace o mírnějším postupu Fedu. Naopak zpráva o odolné spotřebě by byla argumentem pro další rychlé zvedání sazeb, výnosy by dostaly impuls k návratu výš a akcie by tak ztratily důležitou oporu proti negativním zprávám z firemní oblasti.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:19 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5431 0.0644 24.5579 24.5060 CZK/USD 24.3640 0.1439 24.4045 24.3000 HUF/EUR 408.1579 -0.1533 409.8361 407.4900 PLN/EUR 4.7539 0.2037 4.7587 4.7421

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2853 0.7451 7.2873 7.2247 JPY/EUR 146.7505 -0.5412 147.7224 146.2826 JPY/USD 145.6430 -0.4997 146.4350 145.1050

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8680 0.1159 0.8685 0.8662 CHF/EUR 0.9935 -0.0724 0.9958 0.9924 NOK/EUR 10.3042 -0.4093 10.3532 10.3034 SEK/EUR 10.9290 -0.0814 10.9665 10.9276 USD/EUR 1.0076 -0.0422 1.0094 1.0055

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5415 0.1233 1.5461 1.5330 CAD/USD 1.3563 0.0627 1.3593 1.3539