Námořní dopravce Maersk prudce zvýšil zisk, varuje ale před zpomalením poptávky

Dánský námořní přepravce A.P. Moller-Maersk za třetí čtvrtletí meziročně zvýšil zisk hrubý provozní zisk (EBITDA) o 56,5 procenta na 10,9 miliardy dolarů (269,8 miliardy Kč). Výsledek tak překonal odhady analytiků. Námořní skupina ale ve své dnešní zprávě o hospodaření zároveň varovala před zpomalováním poptávky v odvětví dopravy kvůli hrozbě globální recese. Snížila i výhled poptávky po kontejnerech v letošním roce a potvrdila celoroční výhled. Maersk patří k nejvýznamnějším kontejnerovým dopravcům na světě a považuje se za barometr světového obchodu.



Maersk má na trhu podle webu Statista podíl 16,5 procenta. Ukazatel EBITDA je očištěný zisk před úroky, zdaněním a odpisy. Analytici podle průzkumu firmy očekávali, že zisk EBITDA dosáhne v uplynulém čtvrtletí 9,8 miliardy dolarů. Tržby Maersk zvýšil o 37 procent na 22,8 miliardy dolarů. Společnost zopakovala, že v letošním roce očekává zisk EBITDA přibližně 37 miliard dolarů.



"Je zřejmé, že sazby za přepravu dosáhly svého vrcholu a během čtvrtletí se začaly normalizovat, což je výsledkem klesající poptávky a zmírnění přetížení dodavatelského řetězce," uvedl generální ředitel firmy Sören Skou. "S ohledem na válku na Ukrajině, energetickou krizi v Evropě, vysokou inflaci a hrozící globální recesi je na obzoru spousta temných mračen," dodal.





Celosvětová poptávka po kontejnerech podle aktualizovaného odhadu Maersku letos klesne o dvě až čtyři procenta. Firma poukazuje na zpomalování ekonomiky, které podle jejího odhadu bude pokračovat i v příštím roce. Předchozí výhled počítal s výsledkem na spodní hranici rozpětí od minus jednoho do plus jednoho procenta.



Sazby za přepravu kontejnerů za pandemie covidu-19 prudce vzrostly spolu s vyšší poptávkou spotřebitelů. To vedlo k přetížení přístavů a zpoždění při přepravě. Přestože se od té doby sazby snížily, přeprava kontejnerů stále stojí více než před pandemií.



Akcie Maersku na kodaňské burze dopoledne odepisovaly přes pět procent. Od 13. ledna, kdy vystoupaly na rekordních 24.920 dánských korun, klesly zhruba o 38 procent.

Zdroj: čtk, patria.cz