Vývoz z Německa se v září překvapivě snížil, proti srpnu o půl procenta. Dovoz klesl o 2,3 procenta, což je více, než se čekalo. Ve své zprávě to dnes uvedl německý statistický úřad. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že vývoz o 0,1 procenta vzroste. Pokles dovozu odhadovali na 0,4 procenta.



Sezonně upravený přebytek obchodní bilance tak v září činil 3,7 miliardy eur (90,6 miliardy Kč). Překonal tak předpokládaný přebytek 700 milionů eur.



Většina dováženého zboží pocházela z Číny. Meziměsíčně se odtud dovezlo o 5,4 procenta více, zatímco vývoz do Číny zaznamenal dvouprocentní pokles.



Do Číny se tento týden chystá německý kancléř Olaf Scholz. Jeho návštěva se bude podle médií bedlivě sledovat, aby se zjistilo, jak vážně to Německo myslí se snižováním své ekonomické závislosti na této rostoucí asijské supervelmoci.



Nálada mezi německými exportéry v říjnu podle institutu Ifo mírně vzrostla. Situace ale celkově zůstává obtížná kvůli napjaté situaci na trhu s energiemi a slabému globálnímu ekonomickému prostředí.



Německo má největší ekonomiku v Evropě a je na něm závislá řada českých firem.