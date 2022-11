Maher: Dolarový vrchol je jako výlet s malými dětmi

Měnové trhy se dívají na americkou ekonomiku a vidí, že zpomaluje. Z toho pak odvozují, že sazby nepůjdou už tolik nahoru, tudíž otočí i dolar. Pro Bloomberg to uvedl Daragh Maher z , který se domnívá, že takový pohled je jen omezený a je nutno k němu přidat obrázek z celé světové ekonomiky. Jak ten mění výhled pro dolar?



Měnový stratég má za to, že ke zpomalování dochází v celém globálním hospodářství a dolar proto neovlivňují jen změny výhledu v USA, ale v celém globálním hospodářství. Zástupci Fedu pak podle něj ve svých posledních prohlášeních dokázali zabránit tomu, aby se trhy jako celek přepnuly z averze k riziku do vyšší chuti po rizikových aktivech. Fed „na jednu stranu indikoval pomalejší růst sazeb, ovšem bez toho, aby si trhy řekly, že jejich zvedání je u konce,“ což byl „brilantní tah“.



Co by mohlo změnit tlaky na posilování dolaru, když Fed stále zvedá sazby a zároveň si americké hospodářství vede lépe než zbytek světa? Na tuto otázku Maher odpověděl: „Data.“ Pokud by jádrová inflace u indexu spotřebitelských cen dva tři měsíce pouze velmi mírně rostla a na trhu práce by měsíčně přibylo jen méně než 100 tisíc pracovních míst, podle stratéga by Fed v takové situaci mohl říci: „Je hotovo.“



Trhy jsou podle Mahera ale velmi nedočkavé a snaží se odhadnout, kdy by popsaná situace mohla přijít. Doufají, že tomu bude v příštím roce, ale Fed říká, že se velmi dlouho ohledně dalšího vývoje inflace mýlil. Takže už nechce jednat podle očekávání, ale musí vidět, že inflace skutečně výrazně klesla.





predikuje, že sazby se v USA dostanou na 5 %. Stratég k tomu uvedl, že trhy jsou jednou se svými odhady nad tímto číslem, jednou pod ním a on sám podle svých slov moc nesleduje, kde se právě nachází konsenzus. Úvahy o konci růstu kurzu dolaru jsou pak podle něj trochu jako výlet autem s malými dětmi. Ty se ve chvíli, kdy usednou do auta, začnou ptát: „Kdy už tam budeme?“ Posilování dolaru je pak zase neustále doprovázeno otázkami, zda již bylo dosaženo vrcholu.



Stratég nechápe, proč někdo neustále tvrdí, že vrcholu už na americké měně bylo dosaženo. „Proč? Fed stále zvedá sazby, globální růst chladne, averze k riziku je vysoko,“ dodal. S tím, že v takovém prostředí prostě investoři kupují dolar a bude tomu tak i nadále „minimálně pár měsíců“. Na otázku týkající se vlivu silné americké měny na zbytek světové ekonomiky pak Maher odpověděl, že se opět nacházíme v prostředí „náš dolar, váš problém.“



Zdroj: Bloomberg