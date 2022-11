Tržby Adidasu ve třetím kvartálu rostly, na zisk ale dopadá ukončení spolupráce s rapperem Ye

Německý výrobce sportovní obuvi a oblečení hospodařil ve třetím čtvrtletí s čistým ziskem 352 milionů eur (8,6 miliardy Kč), meziročně je to pokles o 64 procent. Firma ve své dnešní výsledkové zprávě uvedla, že kvůli ukončení spolupráce s rapperem Ye zhoršila celoroční výhled čistého zisku na polovinu. Čisté tržby ve čtvrtletí meziročně vzrostly o více než 11 procent na 6,4 miliardy eur. Akcie stagnují.





"Situace na trhu se změnila začátkem září, když se snížila poptávka spotřebitelů na západních trzích a ještě více se zhoršila situace v oblasti Velké Číny," uvedl podnik. Za Velkou Čínu se považuje rozsáhlá oblast zahrnující vedle kontinentální Číny i Hongkong, Macao, Tchaj-wan a velkou část jihovýchodní Asie.



Adidas nyní očekává, že čistý zisk z běžné činnosti se bude v letošním roce pohybovat kolem 250 milionů eur, zatímco ještě v říjnu počítal s částkou asi 500 milionů eur. Výhled přitom firma zhoršuje v klíčovém předvánočním období.



Německý podnik s rapperem Ye spolupracoval téměř deset let, posledních sedm let se soustředili na značku tenisek a oblečení Yeezy. Kvůli sérii antisemitských a jinak urážlivých výroků, které zpěvák v minulých měsících pronesl, tuto spolupráci 25. října jednostranně ukončil. Rapper dříve vystupoval pod svým občanským jménem Kanye West.



Adidas nyní očekává, že tržby při stabilních směnných kurzech v letošním roce porostou v nižších jednotkách procent. Dosud počítal s růstem kolem pěti procent. Provozní marže, která patří k hlavním ukazatelům schopnosti firem vytvářet zisk, se bude letos pohybovat kolem 2,5 procenta místo čtyř procent, jak dosud předpovídal.



Čistý zisk z běžné činnosti Adidasu ve třetím čtvrtletí meziročně klesl o 86 procent na 66 milionů eur. Tvořil tak jedno procento z čistých tržeb, zatímco před rokem to bylo 8,3 procenta.



Akcie Adidasu na burze ve Frankfurtu nad Mohanem na výsledky hospodaření před oficiálním začátkem obchodování zareagovaly poklesem o více než dvě procenta, později ale začaly růst a dostaly se nad 120 eur .Od začátku roku ale ztrácejí kolem 50 procent. V říjnu, kdy oznámil konec partnerství s rapperem Ye, akcie přechodně klesly pod 100 eur.

Zdroj: ČTK, Patria