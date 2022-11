Inflační den je tu, reakce trhů nemusí být učebnicová

Je tu den, kdy vyjde jedna z klíčových statistik - americká inflace za říjen. Trhy dosud nervózně reagovaly na firemní výsledky, americké volby či kryptoměny a jejich pohyb naznačuje i růst strachu z recese. Před dnešními daty to vypadá spíše na převahu pesimismu, takže nižší inflace má šanci sentiment citelně vylepšit.

Od inflace se čeká pokles na 7,9 procent, v případě jádrové na 6,5 pct. To jsou čísla, která by sama o sobě dobře zapadala do předpokladu, že jsme už za vrcholem a inflace by měla zůstat na sestupné dráze. První problém je ve struktuře dat. Úvodnímu snížení inflace hodně pomáhá srovnávací základna, ale tento efekt se výhledově vyčerpá a stlačit inflaci o posledních pár procent na cílovou dvojku bude už obtížnější. Pokud tedy inflaci budou táhnout položky s velkou setrvačností, typicky bydlení, je třeba optimismus určitě krotit.

V historii jsme pravidelně vídali to, že sazby Fedu se v rámci utahování nakonec dostanou nad míru inflace. To nyní zdaleka neplatí, ale obě veličiny se budou přibližovat. Fed by se měl se sazbami dostat na vrchol (kolem 5 pct) v březnu až květnu příštího roku. Aby inflace tou dobou byla podobná, nesmí ceny do té doby růst rychleji než tempem 0,4 pct za měsíc. Už pro dnešní data za říjen se však čeká růst vyšší (0,6).

Další problém je samozřejmě reakce trhů. Výrazné překvapení směrem nahoru, či dolů, by asi vyvolalo jasnou negativní, resp. pozitivní reakci. Kvůli struktuře reportu i nastavení očekávání však vidíme poměrně širokou šedou zónu uprostřed, kde se klidně můžeme dočkat "neučebnicového" chování akcií i dluhopisů.

Inflační report dnes doplní týdenní statistiky z trhu práce, které zřejmě znovu potvrdí jeho velice dobrou kondici. Z firem však už chodí signály o propouštění, takže nárůst počtu žádostí o dávky může být za rohem. Další vstupy pak přijdou od bankéřů z Fedu, kterých má během dnešního dopoledne vystoupit hned několik.

Na hlavních akciových trzích v Evropě sledujeme mírný pokles, zatímco americké futures naopak naznačují start Wall Street lehce do zeleného. Výnosy dluhopisů mají tendenci růst hlavně v zámoří, a to na kratších splatnostech, což může naznačovat přípravu spíše na vyšší inflační čísla. Eurodolar spolu s tím navazuje na pokles, který dostává kurz na 0,9965. Negativní je dnešní dopoledne pro korunu, která se proti euru stahuje nad 24,35, přičemž výraznější zisky vzhledem k pohybu EURUSD registruje na páru s dolarem.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3610 0.1793 24.3817 24.2969 CZK/USD 24.4920 0.8441 24.4920 24.2080 HUF/EUR 401.8287 -0.1898 403.4627 401.6400 PLN/EUR 4.7161 0.0583 4.7271 4.7104

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2151 -0.4946 7.2858 7.2148 JPY/EUR 145.7710 -0.5363 146.6750 145.7749 JPY/USD 146.5635 0.1110 146.5640 146.0510

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8739 -0.8560 0.8819 0.8738 CHF/EUR 0.9833 -0.2688 0.9872 0.9833 NOK/EUR 10.3992 0.0077 10.4275 10.3776 SEK/EUR 10.8832 -0.2100 10.9277 10.8793 USD/EUR 0.9946 -0.6523 1.0043 0.9945

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5647 0.6415 1.5649 1.5523 CAD/USD 1.3559 0.2284 1.3562 1.3511