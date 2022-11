Rozbřesk: Americké volby jsou stále nerozhodnuty, kryptoměny opět kolabují a Rusové opouštějí Cherson

Poslední hodiny žijí globální trhy ve velmi turbulentním prostředí, kdy jedna významná událost střídá druhou, takže jen telegraficky:

• Ruská armáda se zřejmě bez boje stahuje z klíčového přístavního města Cherson na jihu Ukrajiny;

• Výsledky voleb do amerického Kongresu jsou stále nejasné s tím, že Republikánská strana se možná dopracuje “jen” k těsné většině v dolní komoře. Pokud jde o Senát, tak zde to vypadá na remízu, která ovšem musí být ještě stvrzena druhým kolem voleb v Georgii (žádný z kandidátů nedostal přes 50 % a neplatí zde zákon, že první bere vše).

• Kryptoměny opět kolabují (např. bitcoin ztratil za týden přes 30 %), když jedna z platforem tohoto světa - FTX - bankrotuje. Tržní kapitalizace FTX byla ještě nedávno cca 32 miliard dolarů.



Tolik jen několik hlavních zpráv, které však mohou být již brzy ve finančním světě zcela zastíněny klíčovým makroekonomickým číslem týdne, kterým bude americká inflace za měsíc říjen. V jejím případě si jako již po několikáté (společně s trhem) myslíme, že by mělo dojít (v meziročním srovnání) ke zpomalení, ale tento rok jsme se v případě tohoto čísla tolikrát spálili, že se obáváme vynášet silné soudy. Každopádně překvapení není vyloučeno na obě strany a pokud k němu dojde, tak finanční trhy rychle zapomenou na to, co bylo vyjmenováno o několik řádků výše.



TRH



Koruna

Česká koruna se drží v blízkosti 24,30 EUR/CZa. Inflace v říjnu zvolnila (na 15,1 %), ale ke konci roku ještě kvůli další vlně zdražování energií může zrychlit.



Celkový obrázek na koruně se v posledním týdnu zlepšil díky globálnímu oslabení dolaru a částečně i v důsledku pokračující ochoty ČNB eventuálně intervenovat na její podporu. Vzhledem k extrémní nejistotě ve střední Evropě spojené se zimou 2022/2023 a neochotě centrální banky dál zvyšovat úrokové sazby, však považujeme nadále českou měnu za zranitelnou.



Eurodolar

Kolaps kryptoměn vyvolaný bankrotem platformy FXT výrazně zvýšil averzi k riziku a vedl k zpevnění dolaru ačkoliv jsme slyšeli po delší době jasně holubičí výrok v podání jednoho z vlivných amerických centrálních bankéřů. Charles Evans včera pro Bloomberg uvedl, že je třeba (rychle) zpomalit tempo zvyšování úrokových sazeb, jinak hrozí, že Fed utáhne politiku přespříliš.



Zajímavé je, že Evansův výrok přišel jen těsně před dalším klíčovým reportem o americké spotřebitelské inflaci, která bude zveřejněna dnes odpoledne. Říjnová meziroční inflace (celková i jádrová) by podle našich odhadů měla být o 0,1-0,2procentního bodu nižší než v září. Přesto pokud jádrová inflace sklouzne jen na úroveň (+/-) 6,5 %, tak Fed bude stále na cestě zvýšit sazby v prosinci o 50bps a dolar zůstane silný.



Regionální Forex

NBP včera až pozdě večer oznámila, že ponechává úrokové sazby beze změny, přičemž zveřejnila hlavní data z nové prognózy. Ta avizují dva jasné vzkazy: za prvé, NBP očekává v roce 2023 markantní zpomalení růstu (na 0,7 %) a za druhé, dosažení inflačního cíle (2,5 %) předpokládá nejdříve v roce 2025! Pro zlotý to samozřejmě nejsou dobré zprávy, byť je zde třeba upozornit, že NBP si stále vyhrazuje právo limitovat výrazné fluktuace kurzu (přičemž předpokládá, že měna by měla spíše posilovat?!).