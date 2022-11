Meta je mimo vnější kontrolu a nevysvětluje, jak chce monetizovat 100 miliard investovaných do metaverza, varuje Damodaran

Dění kolem společnosti Meta je nyní jedním z hlavních témat investičních diskusí a na CNBC se k němu vyjadřoval i Aswath Damodaran. Jde o známého odborníka na valuace akcií a firem, který působí na NYU. Domnívá se, že velké propouštění zaměstnanců, ke kterému Meta přistoupila, „je jen částí celého příběhu.“ Co považuje profesor za významné a jak vidí další firmy v odvětví?



Damodaran se domnívá, že dominantním tématem ve společnosti Meta za poslední zhruba rok a půl je metaverzum. Do něj firma investovala již asi 10 miliard dolarů a plánují investovat dalších 90 miliard. „Nevadí mi, že sem investují a že jde o vysoce spekulativní a nejistou věc. Ještě jsem ale neslyšel žádný popis toho, jak by chtěli na metaverzu vydělávat peníze,“ pokračoval expert.







Podle Damodarana Meta tento nový podnikatelský model plánuje už roky. Pokud pak do něčeho chce dát 100 miliard dolarů, má v podstatě závazek sdělit alespoň základní rysy tohoto plánu. Včetně zmíněného způsobu, jak by z něj měla firma těžit. Na dotaz týkající se velkých ztrát, kterými prochází cena akcie této společnosti, pak Damodaran uvedl: Investoři nyní čekají, že Meta skutečně utratí 100 miliard dolarů. Jde přitom o společnost, kde neexistuje žádná vnější kontrola a na trhu se formuje očekávání, že za oněch 100 miliard dolarů akcionáři nic nedostanou.



Profesor míní, že ona očekávání v podstatě odpovídají scénáři, kdy by firma „vykopala v zemi díru, hodila do ní 100 miliard dolarů a nic by z toho nebylo.“ Meta přitom byla v minulosti schopna generovat ze svého podnikání významné zisky. Damodaran míní, že „to se nezmění přes noc“, ale investoři se stále více posouvají k názoru, že budoucnost už nebude taková jako minulost.



Kdyby dovedl přijít s příběhem, který by byl důvěryhodný a který by popisoval, jak může metaverzum firmě a jejím akcionářům prospět, podle Damodarana by to mohlo znamenat výrazný obrat v chování akcie této společnosti. „Lidé by jim dali šanci,“ věří expert. Současný stav ale považuje za extrémní kvůli tomu, o jak velké investice se jedná a jak málo se ví o jejich přínosu.



Zdroj: CNBC