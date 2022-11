McCulley: Utahování je téměř u konce, Fed eliminoval nadšení pro spekulace a realitnímu trhu dal ránu

Inflace bude příští rok klesat, ale tento proces začal již nyní. K tomu je nutné uvážit, že politika Fedu je již restriktivní. Pro CNBC to uvedl bývalý hlavní ekonom investiční společnosti Pimco Paul McCulley. Ekonom poskytl rozhovor 11. listopadu a hovořil o tom, že růst akcií z tohoto dne je podle něj plně racionální. Odrážel totiž právě zmíněné faktory, tedy pokles inflace a politiku posunutou do restrikce. To znamená, že na obzoru by se mohl rýsovat konec tohoto cyklu zvedání sazeb.



Ekonom se domnívá, že v prosinci Fed zvedne sazby o 50 bazických bodů. Nejde přitom o nejpodstatnější věc, rozhodující bude vývoj očekávání dalšího posunu sazeb ze strany vedení americké centrální banky. McCulley připomněl, jak se letos měnil takzvaný dot plot, tedy graf shrnující odhady dalšího vývoje sazeb jednotlivých členů FOMC. Ekonom se tedy domnívá, že pro trhy nebude důležité prosincové zvednutí sazeb, ale to, zda a nakolik se pohnou dolů tyto odhady, zejména pak konečná výše sazeb. Nepůjde přitom jen o míru změny, ale i o to, jak důvěryhodná bude.

Podle ekonoma je již několik měsíců zřejmé, že „inflační tlaky se pohybují opačným směrem“ a poslední čísla týkající se inflace to potvrzují. Fed podle něj letos velmi razantně utáhl svou politiku, což mimo jiné znamená, že „realitní trh od něj dostal prudkou ránu“. Hypotéční sazby se zdvojnásobily a zmizelo „nadšení pro spekulace“ včetně toho na kryptoměnách.



Ochlazení realitního trhu se projeví v celém hospodářství a McCulley v rozhovoru zmiňoval i inverzi výnosové křivky. Tedy stav, kdy se výnosy krátkodobých vládních dluhopisů dostanou nad výnosy obligací dlouhodobějších. Jak v následujícím grafu připomíná BofA, tato inverze byla v minulosti celkem spolehlivým indikátorem blížící se recese. Přesněji řečeno, recese přicházela v době, kdy se výnosová křivka po své inverzi začala opět napřimovat. Tedy v době, kdy výnosy dlouhodobějších dluhopisů začaly růst relativně k výnosům těch krátkodobějších:







Zdroj: CNBC, Twitter