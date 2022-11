Zbavte nás toho zboží! Králové amerického maloobchodu mají před Vánoci jedno přání: Trochu si pročistit sklady

Walmart, , nebo Kohl’s mají jedno společné. Všechny tyto velké americké maloobchodní řetězce, a nejenom ony, se snaží prodat zboží, které se jim kupí na skladech. Především stav zásob je tím, co bude Wall Street v kvartálních výsledcích těchto gigantů retailu sledovat, napsali na serveru CNBC. První čísla přijdou již dnes.

Období vánočních nákupů pro maloobchodníky obvykle znamená více lidí v kamenných obchodech, tvrdé soupeření o jejich peněženku a mnoho slevových akcí. Investoři teď budou chtít možná vědět, jak moc budou řetězce muset prodávat v akci, aby se jim zboží hýbalo. „Zásoby jsou nejdůležitější faktor,“ uvedl podle CNBC Michael Baker, retailový analytik ze společnosti D.A.Davidson. „Obvykle to tak nebývá, obvykle to je prostě jenom faktor. Teď ale budou mít větší význam než jiné metriky“.



Pro zákazníky znamená snaha vyčistit sklady větší slevy, pro maloobchodníky tenčí ziskové marže. Vybalancovat zásoby má ale i další význam v souvislosti s tím, jak ekonomové varují před tenčícími se penězi na účtech, rostoucím zadlužením z plateb kreditními kartami a nebezpečím recese.

Pro maloobchodníky byl vývoj v posledních šesti měsících překotný. Velká část zboží, pro které jim zákazníci během pandemie trhaly ruce – třeba oblečení na doma nebo kávovary – teď končí v oddělení likvidace zásob.

Bydlení a potraviny zdražují a dražší či zbytné položky kupuje stále méně Američanů. Zásoby ale narůstaly i kvůli problémům v dodavatelských řetězcích.



Objednávky maloobchodníci obvykle zadávají zhruba šest až 12 měsíců dopředu, u rozměrnějšího zboží a domácího zařízení je skutečně až tomuto hornímu konci. Tváří v tvář větší poptávce i nedostatku zboží kvůli narušeným dodavatelským řetězcům ale někteří obchodníci zadali objednávky větší, nebo je uspíšili. Walmart a patří k těm, které skokovým zvýšením zásob v prvním čtvrtletí, které pro ně skončilo až v dubnu, investory šokovaly.

už svoji prognózu dvakrát snížil, v květnu a v červnu, a prohlásil, že bude rušit objednávky, sníží ceny a podnikne další drastické kroky, aby zanesené sklady pročistil.

Generální ředitel amerického Walmartu John Furner v červnu připustil, že zabere i několik čtvrtletí, než se stav na skladech podaří dostat do trochu lepší kondice. O měsíc později firma srazila svoji prognózu na druhé čtvrtletí i celý rok, částečně kvůli agresivní sleovvým akcím.

Další maloobchodníci jako & Fitch, nebo jsou na tom podobně.

Kohl’s se ze stavu „moc malé zásoby“ přesunul v letošním druhém čtvrtletí do stavu „bobtnající zásoby“. narazil na nesoulad mezi velikostmi a sortimentem. Jeho řetězec Old Navy najel na prodej oděvů větších rozměrů, jenomže v obchodech nakonec zůstalo moc rozměrného zboží a jenom málo velikostí, po kterých byla poptávka větší.

Ne všechny velké obchody ale bojovaly s tím, že mají moc věcí k prodeji: snížil v červenci odhad tržeb, ale zásoby mu ve druhém čtvrtletí meziročně klesly. Také Macy’s s odkazem na slabou poptávku zákazníků snížila svoji prognózu. Dramatický nesoulad v zásobách se jí ale povedlo obejít. Firma podle generálního ředitele Jeffa Gennettea zpomalila objednávky u značek, kde měla tu možnost, protože si všimla, jak zákazníci oddalují nákupy, a donesly se k ní i problémy se sklady u konkurence.



Přebytečné zásoby mohou lidem ztížit pohyb v obchodech a způsobit, že se nakonec zákazníci přesunou na internet. Ve ztížené pozici se mohou ocitnout prodejci oděvů, zařízení do domácnosti nebo elektroniky, domnívá se Neil Saunders z poradenské firmy GlobalData Retail. Letní oblečení se v zimě prodává špatně, i když je podstatně levnější. Stejně tomu je u jednorázových nákupů, které už lidé učinili v ranějších fázích pandemie, jako jsou televizory s plochou obrazovkou.



Někteří analytici se už chystají na to, že problémy se zásobami by mohly být vleklejší. ISI minulý týden přišla s předvýsledkovou negativní tezí pro akcie Targetu. Firma podle ní nedosáhne na odhad zisků a ztenčování zásob jí zabere měsíce. generuje většinu tržeb z prodeje zbytného zboží, na rozdíl od Walmartu, kde jsou hlavním zdrojem potraviny.

Zdroj: CNBC