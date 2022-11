Evropská komise schválila pomoc české vlády firmám zasaženým růstem cen energií

Evropská komise (EK) dnes schválila pomoc české vlády určenou velkým firmám zasaženým růstem cen energií v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Za období od letošního února do konce roku jim bude stát moci poskytnout dotace v celkovém objemu 1,23 miliardy eur (30 miliard Kč). Komise to dnes oznámila v tiskové zprávě.



Jednotlivé firmy budou moci získat nejvýše 1,8 milionu eur (44 milionů Kč). Podniky z energeticky náročných odvětví, které vykazují provozní ztrátu, pak mohou dostat až 8,2 milionu eur (200 milionů Kč).



Exekutiva Evropské unie zavedla dočasný rámec pro mimořádné poskytování státní pomoci firmám předloni, a to v reakci na hospodářské dopady pandemie covidu-19. Koncem října jej rozšířila o možnost podpořit velké průmyslové podniky zasažené rekordním nárůstem cen energií.



"Česká ekonomika byla zvláště tvrdě zasažena současnou geopolitickou krizí a souvisejícím růstem cen energií,“ uvedla místopředsedkyně EK odpovědná za dohled nad pravidly hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová. Opatření české vlády podle ní pomohou zmírnit dopady, které má na hospodářství růst vstupních nákladů.



Příspěvky pro firmy nesmějí podle komise přesáhnout 30 procent uznatelných nákladů. V případě energeticky náročných podniků pak jde až o 70 procent. Mezi takové firmy podle EK patří těžební či metalurgické společnosti, chemičky, sklárny, textilky a další.