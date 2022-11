Tesla potvrzuje svůj technologický náskok

minulý týden představila nový model S Plaid. Podle firmy jde o nejrychlejší sériově vyráběný vůz na světě. Na CNBC se k tomu vyjadřoval Colin Rusch z vedení Oppenheimeru, který zároveň pokrývá akcie Tesly. Podle CNBC je jedním z nejoptimističtějších a Rusch míní, že firma představením svého posledního modelu dokazuje svůj technologický náskok před konkurencí.



Expert má cílovou cenu na 1080 dolarech a na CNBC poukázal i na pokroky, které činí v oblasti autonomního řízení. Právě tato oblast je přitom podle něj jedním z významných argumentů pro optimistický pohled na akcie Tesly. Nový vůz by se měl v USA prodávat za 120 tisíc dolarů. Rush k tomu uvedl, že tento vůz je pro Teslu „zejména o její vedoucí pozici“. Ukazuje mimo jiné na „exkluzivitu značky“.

CNBC připomněly, že akcie Tesly letos oslabují o více než 13 %. Názory na Wall Street jsou pak u této akcie velmi rozdílné, na jednu stranu existuje cílová cena ve výši 67 dolarů, za kterou stojí GLJ Research. Na stranu druhou tu jsou odhady ve výši 1200 dolarů, se kterými přichází Piper Sandler. Rusch k tomu uvedl, že řada technologických akcií oslabila kvůli pohybu sazeb a výnosů dluhopisů směrem nahoru. Situace by se podle něj měla měnit ve druhé polovině příštího roku, kdy by řada růstových firem mohla jít opět nahoru s tím, jak investoři „vstřebají“ nové ekonomické prostředí.

Ohledně Tesly pak analytik vyzdvihl její „dominanci na výrobní straně“ kombinovanou se silnou pozicí na straně uživatelů. Ta by měla navíc ještě posilovat s tím, jak nastane posun směrem k autonomnímu řízení. Akcie Tesly se nyní obchodují hluboko pod Ruschovým cílem ve výši 1080 dolarů. K tomu uvedl, že technologie pokrývá asi 13 let a doposud v tomto sektoru nikdy nepanovala tak vysoká volatilita jako nyní. To se dá očekávat i nadále a k tomu nikdy nelze říci dopředu, jakým směrem se budou ubírat samotné technologie. Nicméně představením nového modelu ukázala, že stojí v čele vývoje.



Zdroj: CNBC

Foto: Tesla