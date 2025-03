Hodnota Tesly se do pěti let zdesetinásobí, myslí si Cathie Wood z Ark Investment

Společnost Ark Investment Management Cathie Woodové je nadále pozitivně nakloněna akciím společnosti . Investiční společnost očekává, že jejich cena do pěti let dosáhne na 2 600 dolarů, což je téměř desetinásobek současné úrovně. Woodová v rozhovoru pro televizi Bloomberg uvedla, že robotické taxíky společnosti budou v této době tvořit 90 % její hodnoty.

má iniciativy v oblasti humanoidních robotů, které Ark do předpovědi ceny ani nezapočítala, dodala na okraj úterního Global Investment Summit v Hongkongu.

Akcie společnosti se letos propadly o 31 %, a to i po oživení v posledních čtyřech obchodních seancích. Prodeje a dodávky prudce klesly na klíčových trzích včetně Evropy a Číny, protože její zakladatel Elon Musk čelí rostoucímu politickému odporu. Na domácí scéně také vzrostla nespokojenost s kroky jím řízeného ministerstva pro efektivitu vlády, které chce zrušit tisíce pracovních míst ve státní správě.

Prodeje společnosti v Evropě klesly v deseti z posledních 12 měsíců, přičemž automobilka se začátkem letošního roku potýkala s velkými problémy. Podle údajů Evropského sdružení výrobců automobilů zaregistrovala v únoru 16 888 nových vozů, což je o 40 % méně než před rokem.

Někteří analytici se mezitím také začali připravovat na to, že celkové prodeje letos spíše poklesnou, než aby se odrazily od prvního ročního poklesu za více než deset let. Joseph Spak z a Chris McNally z ISI na začátku tohoto měsíce snížili svůj celoroční odhad dodávek vozidel.

Čínský konkurent BYD předstihl Teslu v tržbách, které loni přesáhly 100 miliard dolarů. I neúspěch v Číně by pro akcie Tesly představoval pouze „krátkodobý zásah“ a nesnížil by náš pětiletý cílový kurz pro akcie, uvedla Woodová „Pokud se podíváte na ukazatele, jako je dojezd a výkon za danou cenu, je velmi konkurenceschopná, ne-li nejkonkurenceschopnější, v závislosti na modelu vozu,“ řekla Woodová. „Tesla i BYD jsou na špici už jen z pohledu elektromobilů. Pokud k tomu připočtete robotaxi, BYD samozřejmě tuto příležitost plně nevyužívá, alespoň prozatím ne.“

Podle informací zveřejněných na internetových stránkách společnosti Ark zůstala největším držitelem jejího vlajkového fondu ARK Innovation ETF, kde k 24. březnu představoval 10 % celkových aktiv dosahujících 5,8 miliardy dolarů. To bylo méně než téměř 16 % na konci roku 2024.

Ačkoli je Woodová všeobecně známá svými agresivními sázkami na převratné technologie, její vlajkový fond měl v posledních letech problémy. I po 82% nárůstu během dvou let do roku 2024 je ARK Innovation ETF stále o 65 % níže než na svém vrcholu a za pět let zaostává za indexem Nasdaq Composite.

Woodová prohlásila, že pro Teslu a další výrobce automobilů je příležitost co se týče trhu robotických taxi mnohem větší mimo Čínu, a to kvůli vyšším nákladům na spolujízdu v západních zemích. Dodala, že představení levnějšího modelu ve druhém čtvrtletí pomůže akciím překonat současné potíže.

V analýze pro rok 2023 Ark odhaduje, že akcie Tesly dosáhnou do roku 2027 hodnoty 2 000 USD, protože získá podíl na trhu od tradičních výrobců automobilů. V červenci předpověděla, že vznik platformy autonomních taxíků bude katalyzátorem zhruba desetinásobného skoku ceny akcií Tesly.

Firma Woodové se v současnosti začala více orientovat na Čínu. Společnost Ark Investment v pondělí koupila akcie provozovatele vyhledávače kótované na burze v USA, čímž zvýšila dříve minimální podíl v Číně.

V roce 2021 Woodová uvedla, že kvůli obavám z represí Pekingu vůči některým významným magnátům v zemi se zdržuje přidávání sázek na čínských trzích. V lednu však investorka uvedla, že tlak čínského vůdce Si Ťin-pchinga na „nové produktivní síly“ zřejmě funguje a že se Ark „nyní na Čínu dívá pozorněji“.

„Tento posun i ve formulaci Si Ťin-pchinga - společná prosperita, což je stále používaná fráze - směrem k novým produktivním silám, technologiím, efektivitě, inovacím. Obecně na nás dělá velký dojem, co se v Číně děje,“ řekla v úterý.

Woodová se proslavila v době vrcholícího Covidu svými odvážnými doporučeními týkajících se oblíbených pandemických titulů, jako jsou , Zoom Video a Roku. Drobní obchodníci přijali některé její názory za své a přispěli k růstu jí spravovaných fondů. Na vrcholu na začátku roku 2021 měla Woodová pod správou aktiva za více než 60 miliard dolarů.

Zdroj: Bloomberg, Patria