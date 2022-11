Eurostat: Inflace v eurozóně v listopadu překvapivě klesla na deset procent

Míra inflace v eurozóně v listopadu klesla na deset procent z říjnové hodnoty 10,6 procenta. Ve svém rychlém odhadu to dnes oznámil statistický úřad Eurostat. Je to první pokles od poloviny loňského roku. V meziměsíčním srovnání ceny klesly o 0,1 procenta. I nadále se zvyšují zejména ceny energií, u kterých meziroční tempo růstu činí 34,9 procenta. V meziměsíčním srovnání už ale energie o 1,9 procenta zlevnily. Na druhém místě je z hlediska cenového růstu kategorie potraviny, alkohol a tabák s meziročním nárůstem o 13,6 procenta.



Analytici s poklesem celkové inflace počítali, ale s mírnějším. Rychlý odhad neobsahuje data za celou Evropskou unii, ta Eurostat zveřejní v polovině prosince.



Přestože ceny energií jsou i nadále na vzestupu, tempo jejich růstu polevuje. V říjnu totiž meziroční růst v této kategorii dosáhl 41,5 procenta. Naopak v kategorii potraviny, alkohol a tabák se situace dál zhoršuje, říjnový meziroční růst byl totiž slabší a činil 13,1 procenta.



Pokud by se nebraly v úvahu ceny energií, pak roční míra inflace v eurozóně v listopadu předběžně dosáhne sedmi procent po říjnové hodnotě 6,9 procenta. Při výraznějším zúžení, kdy se nebude přihlížet k energiím, potravinám, alkoholu ani tabáku, listopadová míra inflace v eurozóně dosáhne podle rychlého odhadu pěti procent, stejně jako v říjnu.



Nejvyšší inflaci mají i nadále pobaltské státy - v Lotyšsku míra inflace podle odhadu statistiků činí 21,7 procenta, v Estonsku a Litvě pak shodně 21,4 procenta. Nejnižší inflaci má s hodnotou 7,1 procenta Francie.