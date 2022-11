Zatímco pozornost poutá Powell, data varují před zpomalením americké ekonomiky

Evropské akcie se drží místy i slušně v zeleném (FTSE 100), ale na amerických trzích je už pohyb pouze smíšený a opatrnější. Čeká se na komentář šéfa Fedu, který bude hlavní událostí dne. Jenže mezitím chodí i velmi zajímavá data.

Jako první je dobré zmínit inflaci v eurozóně. Její pokles za listopad na 10 pct sice není překvapivý po dílčích národních statistikách, ale ukazuje, že možná problém s cenami nakonec nebude tak velký, jak se čekalo. Dále jsou tu čísla ze zámoří: Na jednu stranu se ukázalo, že americká ekonomika ve 3Q rostla rychleji, než naznačoval první odhad. Na stranu druhou ovšem přicházejí poměrně jasné signály zpomalení v posledním letošním kvartálu.

Zpráva ADP ukázala, že za listopad ve firemním sektoru vzniklo pouze 127 tis. nových pracovních míst, zatímco se čekalo 200 tis. Je to sice statistika hodně volatilní a nebývá spolehlivou nápovědou před oficiálními vládními daty (v pátek), ale odchylka je už dost velká a mohlo by to něco znamenat. Chicagský index aktivity pak spadl až na 37,2 bodu, tedy hluboko pod neutrálních 50 i hluboko pod konsensus. Nejde o ostře sledovaný index, je to spíše indikace pro důležitější ISM (zítra). Ale znovu - takto výrazný propad a podstřelení odhadů je i na tento volatilní ukazatel docela významný signál. Níž se nacházel naposledy (velmi krátce) při koronakrizi a předtím až v letech 2008-09.

Investoři se zaměřují na poselství šéfa Fedu a data nechávají docela stranou, což je vidět i na růstu výnosů dluhopisů v USA i Evropě. Podle nás by ovšem nemělo uniknout jejich pozornosti, že se rýsuje negativní překvapení ze strany ISM a trhu práce, odkud se hned v nejbližších dnech můžeme dočkat evidence chřadnoucí ekonomiky. Dosud takové signály trh vítal díky vyhlídce měkčího postupu Fedu; pokud však budou data špatná výrazně, strach z nastupující recese by mohl převážit. Podle našeho názoru je důvodem už to, že se v posledních dvou měsících cyklické segmenty trhu zvedaly způsobem, jako by tu žádná negativní rizika pro ekonomiku snad ani nebyla.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:44 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3460 -0.0173 24.3698 24.3186 CZK/USD 23.5785 0.0021 23.6555 23.4180 HUF/EUR 409.4990 0.7862 410.1673 405.3600 PLN/EUR 4.6746 -0.0878 4.6821 4.6575

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3234 -0.9522 7.4126 7.2992 JPY/EUR 143.7950 0.4120 144.8485 143.2680 JPY/USD 139.3090 0.4615 139.8940 138.3305

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8637 -0.0399 0.8661 0.8622 CHF/EUR 0.9793 -0.6085 0.9880 0.9792 NOK/EUR 10.2607 -0.7160 10.3494 10.2431 SEK/EUR 10.9617 0.2020 10.9851 10.9122 USD/EUR 1.0324 -0.0479 1.0392 1.0290

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4881 -0.5060 1.4988 1.4832 CAD/USD 1.3525 -0.4109 1.3578 1.3491