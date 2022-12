Tak žhavý trh práce zase není, ani uberjestřáb se na mzdy nedívá, říká profesor financí Siegel

Poslední čísla neindikují tak přehřátý trh práce, jak se tvrdí. Na CNBC o tom hovořil profesor financí na Whartonu Jeremy Siegel, který v této souvislosti poukázal i na pokles průměrné odpracované doby. „Vstupem do ekonomiky není jen počet pracovních míst, ale i odpracovaná doba,“ vysvětloval ekonom. Podle něj také současný prudký růst mezd není faktorem, který by zvyšoval inflační tlaky. Mzdy totiž jen dohánějí to, co na inflaci ztratily v předchozím období.



Siegel míní, že počet odpracovaných hodin je řadou lidí ignorován, jejich poslední pokles přitom odpovídá ztrátě 200 tisíc pracovních míst. Čísla z trhu práce pak „nejsou nijak špatná“, ale také neukazují na přehřívání. Siegel přitom již nějakou dobu tvrdí, že Fed by již měl skončit s monetárním utahováním a počkat, jak se to dosavadní projeví na ekonomice a inflaci. Centrální banka totiž podle experta riskuje, že udělá stejnou chybu jako v době, kdy podceňovala inflační tlaky. Pouze s tím, že nyní to zase může přehnat s utahováním.

Ekonom připoměl, že mzdy za poslední měsíc rostly o 5 % a jejich růst se stále drží pod inflací pohybující se kolem 8 %. To podle něj dokazuje, že mzdy jen dohání růst cenové hladiny a nejsou faktorem, který by inflaci tlačil nahoru. „Šílenou politikou“ by pak bylo, pokud by se Fed snažil již nyní stlačit růst mezd na 2 %. V podstatě by totiž lidem říkal, že jim nedovolí, aby jejich mzdy dohnaly inflaci.



„Hovořil jsem s Bullardem, který mi řekl, že pro něj není při rozhodování o sazbách mzdová inflace důležitá. A to jde o uberjestřába,“ řekl Siegel. Celá myšlenka, že Fed musí prudce snížit mzdovou inflaci, je tak podle něj pomýlená. Ekonom již před pár týdny zmiňoval, že „inflace skončila“. Tohoto svého pohledu se stále drží, a to v uvedeném smyslu: Mzdy netlačí inflaci nahoru, jen dohání to, co na ní ztratily. Vše ostatní, včetně trhu práce, pak podle ekonoma ukazuje na znatelně klesající inflační tlaky.



Zdroj: CNBC