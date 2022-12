Centrální banky blízko konce cyklu utahování. Podle experta AMP si Fed udělá pauzu

Před půl rokem byl globální růst silný a nebyly známky slábnoucí inflace. Nyní je situace rozdílná, protože aktivita ve světové ekonomice slábne a to samé platí o inflaci. Pro Bloomberg to uvedl Shane Oliver z investiční společnosti AMP. Podle něj tak není překvapivé, že řada centrálních bank zpomaluje tempo zvedání sazeb.



Investor také připomněl, že centrální banky v nejednom případě prudce zvedly sazby na poměrně vysoké úrovně a i to nyní dává prostor pro přerušení tohoto procesu. V řadě případů se přitom pozornost centrálních bank přesouvá od inflace k růstu a spíše se začínají zaměřovat na to, aby neutáhly svou politiku příliš, tedy aby příliš neudusily ekonomickou aktivitu.



Oliver připomněl, že Fed na počátku cyklu zvedání sazeb věřil v rychlý pokles inflace, ale jeho očekávání se nenaplnila. Nakonec tak zvedá sazby velmi razantně, ale momentálně hrozí, že inflační vývoj opět neodhadne. Tedy že inflace klesne zase mnohem rychleji, než se centrální banka domnívá. Takový vývoj by podle experta mohl nastat i proto, že tenze na nabídkové straně ekonomiky rychle polevují, klesají náklady dopravy a další inflační tlaky.



Ve druhé polovině příštího roku by mohly podle Olivera slábnout i inflační tlaky ve službách s tím, jak se ochladí trh práce. Pro akcie by takový vývoj byl pozitivní, protože by v konečném důsledku přinesl nižší sazby a výnosy dluhopisů a tudíž i vyšší valuace. „Někdy na počátku příštího roku centrální banky dojdou k názoru, že už to stačí,“ dodal investor. Později by k tomu mohlo dojít třeba v Evropě, protože ECB je v tomto ohledu poněkud pozadu ve srovnání s americkým Fedem.Oliver na závěr připomněl, že v minulosti si Fed ve zvedání sazeb obvykle „dal přestávku“ ve chvíli, kdy se jeho klíčové sazby dostaly nad výnosy desetiletých dluhopisů. Přesně k tomu nyní ve Spojených státech dochází a podle experta jde o další známku toho, že „dokonce i Fed si dá pauzu“. Zřejmě k tomu nedojde už v prosinci, ale v lednu to podle Olivera již možné je.Zdroj: Bloomberg