Perly týdne: Velký příběh příštího roku a zastavená inflační akcelerace

Ed Yardeni nyní moc nevěří pasivním investičním strategiím a trháním nových rekordů na celém akciovém trhu. Hovoří ale o hladkém přistání amerického hospodářství a přidává „jeden velký příběh příštího roku“, který se točí kolem síly spotřebitele. Verdence Capital Advisors ale o něm smýšlí rozdílně. rozebírá zastavenou globální akceleraci inflace a výjimečnost současného cyklu zvedání sazeb.



Optimismus bez rekordů: I s relativně optimistickým výhledem na straně celé ekonomiky a ziskovosti obchodovaných firem je těžké si představit, že se index S&P 500 dostane během následujících dvou let na nová rekordní maxima. Tvrdí to Ed Yardeni, který na CNBC rozebíral důvody pro tento svůj názor. Podle ekonoma se valuace amerických akcií nachází stále relativně vysoko a americké hospodářství by mělo projít hladkým přistáním. Jinak řečeno, monetární utahování ze strany centrální banky by nemělo vést k pádu do recese.



Index S&P 500 se podle Yardeniho může ke konci příštího roku dostat k úrovni 4800 bodů, ale ohledně ještě vyšších hodnot už je řada otazníků. V nejhorším scénáři ekonom tvrdí, že index uzavře na 4080 bodech. Pro rok 2024 pak operuje s hodnotami indexu mezi 4320 – 4860. Celkově by trh měl nahrávat spíše těm, kteří vybírají konkrétní akcie, pasivní strategie tak dobře fungovat nemusí.



Yardeni míní, že konsenzus nyní již věří v recesi v příštím roce. On sám se ale drží svého pohledu, podle kterého se jí ekonomika vyhne a možná ani „nedojde k žádnému přistání“. Pak bude růst dosahovat stále slušných úrovní. Podle ekonomika totiž americké hospodářství stále ukazuje svou odolnost. K ní mimo jiné přispívá spotřebitel, který těží jednak z vysokých úspor, ale také z vývoje na trhu práce a růstu mezd. Ten by se pak podle ekonoma měl dostat nad inflaci, což bude „jeden z velkých příběhů příštího roku“.



Yardeni vidí slábnoucí inflační tlaky a Fed se podle něj dostává blízko terminálních sazeb. Tedy bodu, kdy již sazby dál neporostou. Yardeni následně upřesnil, že na dalším zasedání FOMC mohou sazby růst o 75 bazických bodů, pak centrální banka přejde na 25 – 50 bazických bodů a následně zvyšování sazeb ukončí.





Zastavená globální inflační akcelerace kvůli energiím: Jak v komentáři k následujícímu obrázku píše , „globální inflace přestala akcelerovat v červenci roku 2022“. Jak je zřejmé, přispěl k tomu vývoj cen energií, který eliminoval inflační tlaky na úrovni jádrové inflace a cen potravin:





Zdroj: Twitter





Skoky v sazbách: poukazuje na to, že současný cyklus zvedání sazeb v USA je charakterizován prudkými skoky. Ovšem v minulosti byla rychlost zvedání sazeb i vyšší. Došlo k tomu během cyklu let 1973 a 1980. Nejdelší cyklus pak byl ten, který začal v roce 1976. V cyklu roku 1980 se přitom sazby zvedly zhruba stejnou měrou, ovšem během mnohem kratší doby:





Zdroj: Twitter





Spotřebitel jako pilíř americké ekonomiky, nebo její slabost? Zatímco Ed Yardeni věří, že americké ekonomice pomáhá a stále bude pomáhat spotřebitel, jiný názor zastává investiční ředitelka společnosti Verdence Capital Advisors Megan Horneman. Ta se domnívá, že první polovina příštího roku bude pro americkou ekonomiku pravděpodobně náročnější. A příčinou by měl být právě spotřebitel. Horneman totiž poukazuje na to, že dříve vysoké úspory se už tenčí a Američané své nákupy namísto úspor financují stále více úvěry z kreditních karet. Ty prudce rostou a „to není udržitelné“.



Ve Verdence Capital Advisors se tedy domnívají, že v příštím roce spotřeba přispěje ke slabosti celé ekonomiky. Podle investorky se nyní široce očekává její stagnace, či pokles na počátku roku a ona se k takovému názoru přidává. Spotřebitel totiž v současném prostředí nebude schopen dlouho navyšovat své zadlužení a i na výrobním sektoru je znát, že tu dochází ke znatelnému slábnutí aktivity.



Jak by se k takovému prostředí měli stavět investoři? Horneman uvedla, že její společnost je „mírně defenzivní“. Důvodem je i to, že celý letošní rok se v americké ekonomice vyskytovaly známky a rysy recese. K tomu je ale nepravděpodobné, že by americké hospodářství spadlo do problémů podobných například období 2007 – 2009. Akcie pak již do značné míry odráží určité ochlazení a druhá polovina příštího roku by už měla být lepší.



Verdence Capital Advisors věří, že prostor pro určitý pokles mají ještě velké technologické firmy a růstové akcie obecně. K tomu expertka dodala, že se pohybujeme v prostředí sazeb, které se „ani zdaleka nepodobá ničemu z posledních desetiletí“. A Fed v dohledné době ani náhodou nebude sazby snižovat zpět na velmi nízké úrovně.