Tohle nejsou sedmdesátá léta. Na medvědím trhu nepanikařte a myslete dlouhodobě, varuje stratég

Míra monetární a fiskální stimulace z let 2020 a 2021 byla čtyřikrát až pětkrát větší než cokoliv, co jsme viděli v minulosti, včetně finanční krize. Není tak překvapivé, že v některých částech ekonomiky se tato stimulace ještě projevuje, i když skončila před dlouhou řadou měsíců. Pro Bloomberg to uvedl Julian Emanuel z ISI v odpovědi na otázku týkající se možné spirály mezi mzdami a inflací.



Podle ekonoma se taková spirála neroztáčí, současný vývoj na straně inflace a mezd je dán zmíněnou silou předchozí stimulace a jejím dobíhajícím efektem. „Tohle nejsou sedmdesátá léta,“ dodal expert. Fed pak „bere pryč myšlenku na levné peníze“ a podle ISI tomu tak bude na delší dobu. K tomu se mění vztah mezi kapitálem a prací. Jak?







Ve vztahu mezi kapitálem a prací měl během posledních zhruba čtyřiceti let navrch kapitál. Emanuel míní, že by bylo přehnané hovořit o tom, že nyní se „do sedadla řidiče rychle dostane práce“. Na to jsou vztahy v ekonomice příliš složité. Nicméně může nastat posun k větší rovnováze. „A to nemusí být z dlouhodobého hlediska špatné.“



Emanuel nabádá investory k tomu, aby na medvědím trhu nepanikařili. V takovém prostředí mohou mít lidé tendenci podléhat emocím, čemuž je ale dobré se vyhnout a namísto toho přemýšlet dlouhodobě. „Pokud jdou trhy dolů, nutí vás to k dlouhodobému pohledu. Faktem pak je, že během posledních dvaceti let se vyplatilo kupovat při poklesech trhu,“ dodal expert.



Emanuel míní, že akcie v USA se ještě podívají na předchozí dno, protože „žádný medvědí trh v historii neskončil dříve, než začala recese“. „Akciím stále z dlouhodobého hlediska věříme, je ale třeba myslet na disciplínu,“ pokračoval ekonom. Recese je pak podle něj skutečně pravděpodobná, ukazuje na ni řada indikátorů.



Na otázku týkající se Evropy pak Emanuel poukázal na skutečnost, že evropské finanční tituly si vedou dobře i přesto, že na tento kontinent nyní doléhá řada negativních faktorů. Podle experta to ukazuje, že nové prostředí charakterizované vyššími sazbami nahrává více hodnotovým titulům, včetně těch evropských.



Zdroj: Bloomberg