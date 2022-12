Firmy a trhy podléhají optimistické iluzi, varuje investiční ředitelka z Morgan Stanley

Na straně služeb se stále projevuje to, jak moc byla poptávka během posledních dvou a půl let omezena restrikcemi. Americký spotřebitel tak nadále dohání to, co zameškal. Projevuje se to na setkávání s dalšími lidmi, cestování po USA a po celém světě. Pro Bloomberg to uvedla Lisa Shalett, která působí jako investiční ředitelka v Wealth Management. Ohledně toho, že by spotřebitel měl táhnout americkou ekonomiku nahoru, zůstává ale přesto skeptická.



Shalett sice poukazuje na silnou poptávku po službách, ale zároveň se domnívá, že spotřebiteli dochází zdroje. Míra úspor se totiž nachází na úrovních z roku 2007, což představuje patnáctiletá minima. Roste naopak objem kreditních úvěrů a to vše se může projevit na spotřebě v příštím roce. Ta je přitom v americkém hospodářství dominantním faktorem. „Může to jít oběma směry,“ dodala expertka.



Shalett následně poukázala na klesající optimismus na straně vedení firem. To je ale podle ní stále nemístně optimistické a podléhá iluzi. Tu vyvolalo období prudkého růstu poptávky spojené s vysokou schopností zvyšovat marže. Pokud přitom bude americká centrální banka pokračovat v nastaveném kurzu, schopnost zvyšovat a držet ceny a marže začne v nejlepším případě stagnovat, v tom horším znatelně klesne.



K poklesu marží by přitom došlo v době slábnoucích objemových prodejů. K tomu by se přidal efekt operační páky daný tím, že část nákladů představují fixní náklady, tudíž nebudou klesat v době nižších prodejů. To vše podle investorky ještě není odraženo v očekáváních ziskovosti obchodovaných firem pro příští rok. „Svou kariéru jsem začala analýzami firem jako a Deere. Vím tedy, jak operační páka vypadá,“ dodala Shalett.



Investorka se tedy domnívá, že na trh přijde negativní překvapení ohledně ziskovosti. To se bude týkat řady velkých firem, které se „stále více stávají čistě cyklickými společnostmi“. Následující graf ukazuje očekávání zisků od pro příští rok a pro rok 2024 a srovnávají je s konsenzem.





