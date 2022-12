Víkendář: Regulace Facebooku a místo Metallicy Taylor Swift

CNBC si všímá poklesu cen akcií společnosti Meta, který přišel po zveřejnění zpráv, že by v EU neměl pracovat s reklamou na základě osobních dat uživatelů. Na CNBC o tématu hovořil analytik společnosti Jefferies Brent Thill. Jeho společnosti má na akcie Meta doporučení kupovat a on sám podle svých slov nevěří, že taková regulace bude nakonec uvedena do praxe. Je totiž „absurdní“.



Analytik míní, že pokud by nemohl pro cílení reklam využívat osobní data, byl by poškozen jak uživatel, tak řada firem, které tuto platfomu využívají pro reklamu. V extrémech by totiž mohlo docházet například k tomu, že by fanoušek skupiny Metallica dostával pozvání na koncerty Taylor Swift. „Nikdo to nechce, je to absurdní,“ míní expert, podle kterého je zavedení regulace do praxe nepravděpodobné. Celkově ale uvedené téma v tuto chvíli poškozuje investiční příběh akcií Meta.



Thill je podle svých slov zastáncem větší ochrany soukromí na sociálních sítích. Zároveň však platí, že pokud se na nich lidé pohybují, prospívá všem, pokud jsou známy jejich preference. I pro uživatele samotné je pak lepší, pokud se jim objevuje reklama odpovídající jejich zájmům. Namísto toho, aby sociální síť „hádala“, která hudba se jim líbí nebo který druh sportu je zajímá.

Pokud tedy daná platforma data nikomu nepřeprodává, je podle experta pro všechny výhodné, když je používá pro cílení reklamy. Jestliže k tomu nebude docházet, poškodí to jak uživatele, tak související firmy. Rozhodnutí přitom není konečné, „je na společnosti Meta, zda se odvolá.“ Jak bylo uvedeno, expert míní, že tak, jak je nová regulace nyní prezentována, nakonec uplatňována nebude. K tomu Thill uvedl, že v případě schválení nové regulace by na v Evropě moc firem inzerovat nechtělo.



Rich Greenfield ze společnosti LightShed Partners před časem na CNBC tvrdil, že propouštění zaměstnanců neřeší základní problémy společnosti Meta. Podle něj jde jen o stínohru, hlavním tématem je stagnace tržeb. Přesněji řečeno to, že „produkty firmy už nejsou pro spotřebitele lákavé“. Projevuje se to například tím, jaký podíl na trhu získává TikTok. „Z toho se nedostanou snižování nákladů, musí inovovat,“ míní investor.



K možnosti, že by pomohlo zakázání TikToku v USA, Greenfield uvedl, že pokud by k tomu došlo, americké společnosti by to samozřejmě velmi pomohlo. On sám však odhaduje, že takový vývoj nebude. Domnívá se totiž, že TikTok spolupracuje a bude spolupracovat s americkou vládou tak, aby tato platforma mohla v USA pokračovat. „Investiční tezi pro na tom podle mého názoru vytvořit nejde,“ dodal expert.



Zdroj: CNBC

Foto: taylorpictures.net