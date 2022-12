Krátce před zásadní událostí na trzích znovu sílí optimismus

Podobně jako včera před inflačním reportem i dnes před výsledky zasedání Fedu získává na trzích navrch optimismus. Americké akciové burzy po otevření míří nahoru asi o půl procenta a strhávají s sebou také Evropu. Pro zdejší indexy to však zatím znamená jen umazávání ztrát, přičemž většina z nich je stále mírně v červeném. Pokles amerických kratších dluhopisových splatností naznačuje převažující důvěru, že Fed zmírní svůj jestřábí postoj. Evropa i v tomto s odstupem následuje, takže kondice dluhopisů se odpoledne zlepšuje i zde. Eurodolar se mezitím usazuje u 1,0655.

S informacemi ze zasedání ve 20 hodin, respektive konferencí ve 20:30, nás tradičně čeká nervózní sledování každé věty v prohlášení či komentáři předsedy Powella. Reakce mohou být jako obvykle zbrklé, přičemž o výsledném směru se rozhodne během konference, možná až po ní. Jak poslední příprava tržních hráčů, tak i vývoj na trzích od října, naznačují poměrně velkou důvěru ve zlepšování vyhlídek měnové politiky, ale také ekonomiky. Viděli jsme euforické reakce na dobré zprávy a slušnou odolnost vůči těm špatným. Zároveň se třeba klíčový index S&P 500 dostal technicky na rozcestí, kdy čeká na impuls, aby mohl vykročit vzhůru ze sestupného pásma začínajícího už s přelomem roku.

Sentiment ve světě má možná tentokrát vliv i na českou korunu, která si ovšem připisuje pouze skromné zisky. Bez povšimnutí nechala říjnovou statistiku běžného účtu a důvod reagovat nemá ani na jmenování Jana Procházky a Jana Kubíčka do bankovní rady. Názory těchto pánů na měnovou politiku zatím neznáme, ale je jasné, že s jejich jmenováním ČNB názorově neotočí. Předpokládáme, že jestřábi by u prezidenta Zemana neměli šanci na nominaci, a i kdyby, stále by zůstávali v menšině.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:45 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2576 -0.1892 24.3149 24.2576 CZK/USD 22.7760 -0.3391 22.8850 22.7600 HUF/EUR 405.8200 -0.6977 411.3192 405.5711 PLN/EUR 4.6823 -0.1644 4.7013 4.6770

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4051 0.2667 7.4141 7.3760 JPY/EUR 143.5710 -0.3554 144.1660 143.5432 JPY/USD 134.7920 -0.5405 135.5940 134.6780

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8586 -0.1157 0.8617 0.8586 CHF/EUR 0.9839 -0.3408 0.9893 0.9838 NOK/EUR 10.3786 0.3646 10.4271 10.3542 SEK/EUR 10.8678 0.0097 10.8856 10.8399 USD/EUR 1.0652 0.1905 1.0670 1.0619

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4565 -0.1456 1.4661 1.4539 CAD/USD 1.3568 0.1517 1.3585 1.3530