ECB zpomaluje zvyšování sazeb a rýsuje plány kvantitativního utahování

Evropská centrální banka ve čtvrtek počtvrté v řadě zvýšila úrokové sazby, i když o méně než na svých posledních dvou zasedáních, a přislíbila další zvýšení. Zároveň představila plány na odčerpání hotovosti z finančního systému v rámci boje proti nekontrolované inflaci.



"Je celkem zřejmé, že na základě údajů, které máme v tuto chvíli k dispozici, bychom měli očekávat, že po určitou dobu budeme zvyšovat úrokové sazby tempem 50 bazických bodů," řekla prezidentka ECB Christine Lagardeová na tiskové konferenci. „Cenové tlaky zůstávají napříč sektory silné, částečně v důsledku dopadu vysokých nákladů na energie v celé ekonomice. Rizika pro výhled inflace jsou primárně proinflační," doplnila Lagardeová. "Udržování úrokových sazeb na restriktivních úrovních časem sníží inflaci tlumením poptávky a také bude ochranou před rizikem trvalého posunu inflačních očekávání směrem nahoru.“

"V blízké budoucnosti by stávající tlaky mohly vést k silnějšímu než očekávanému nárůstu maloobchodních cen energií a potravin. Ve střednědobém horizontu však rizika pramení především z domácích faktorů, jako je přetrvávající růst inflačních očekávání nad náš cíl nebo vyšší než očekávaný růst mezd," doplnila Lagardeová. „Naopak pokles cen energií nebo další oslabení poptávky by snížilo cenové tlaky,“ pokračovala Lagardeová.

ECB zvýšila úrokovou sazbu, kterou platí z bankovních vkladů, z 1,5 % na 2 %, čímž se dále posunula od desetiletí ultrauvolněné politiky. Přesto zvolnila z tempa zpřísňování o 75 bazických bodů na předchozích dvou zasedání, protože inflace už vykazuje známky vrcholu a rýsuje se také recese.

— Tomáš Vlk (@Tom_Vlk1) December 15, 2022

Toto rozhodnutí bylo v souladu s očekáváním ekonomů a odráží podobné dnešní zvýšení sazeb Bank of England a středeční zvýšení americkou centrální bankou. Ale stejně jako BoE a Fed i ECB naznačila další zvyšování sazeb , aby přesvědčila investory, že to s bojem proti inflaci stále myslí vážně. Ta by mohla zůstat nad 2% cílem ECB až do roku 2025."Rada guvernérů soudí, že úrokové sazby budou muset stále výrazně růst stabilním tempem, aby dosáhly dostatečně restriktivních úrovní, které zajistí včasný návrat inflace k 2% střednědobému cíli," uvedla ECB.ECB také představila plány na zastavení nahrazování splatných dluhopisů ze svého portfolia v hodnotě 5 bilionů eur , čímž naznačila kvantitativní utahování poté, co se stala největším věřitelem mnoha vlád eurozóny. Podle tohoto plánu sníží od března měsíční reinvestice ze svého Programu nákupu aktiv o 15 miliard eur a od července bude tempo snižování rozvahy dále revidovat, což vysaje likviditu z finančního systému.Čtvrteční diskuse byla pravděpodobně vyostřená poté, co vlivná členka představenstva ECB Isabel Schnabel otevřeně odmítla myšlenku menších navýšení, kterou prosazoval hlavní ekonom Philip Lane. Analytici viděli prostor pro kompromis ohledně budocnosti sazeb a tempa kvantitativního utahování.Ekonomika eurozóny se zatím drží, přičemž HDP ve třetím čtvrtletí rostl více, než se očekávalo, ačkoli se všeobecně očekává recese.

Zdroj: Reuters