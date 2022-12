Bianco: Kam až bude třeba zvedat sazby

Jim Bianco z Bianco Research byl jedním z těch, kteří varovali před vysokou inflací. Nyní na CNBC tvrdil, že vrcholu inflace již bylo dosaženo a ta začala udržitelně klesat. Otázkou ale je, kam až dorazí a co to bude znamenat pro monetární politiku a trhy.



Bianco se domnívá, že inflace se zastaví u 4 %. K tomu dodal, že podle šéfa Fedu J. Powella se neutrální sazby nachází asi 0,5 procentního bodu nad inflací. To by tedy znamenalo, že neutrální sazby by se pohybovaly kolem 4,5 %. A monetární politika se teprve nyní dostává k neutrálnímu nastavení. Tedy do nastavení, kdy ekonomiku ani nebrzdí, ani nestimuluje. Powell přitom chce posunout sazby do restrikce.



Bianco tedy uvažuje tak, že kdyby inflace měla klesnout až ke 2 %, pak se nyní již sazby nacházejí v restriktivní oblasti tak, jak je cílem Fedu. Pokud by se ale inflace měla zastavit kolem 4 %, sazby budou muset ještě růst, protože by v restrikci nebyly. Nejde tedy ani tak o to, zda inflace již zamířila směrem dolů. Hlavní je, kde se zastaví.







Podle ekonoma je třeba restrukturalizace celé ekonomiky na to, aby přišel návrat do situace, kdy je „levné zboží, levná energie a práce“. Taková restrukturalizace ale vyžaduje čas a hodně zdrojů. Ukazují to i tenze ve výrobních vertikálách, které začaly během pandemie a stále plně nezmizely.



O monetární politice hovořil na CNBC i Jonny Fine z . Dluhopisové trhy podle něj nyní odrážejí jednak klesající inflační očekávání, ale také větší riziko recese. U výnosové křivky poukázal na to, že je stále „v těžké inverzi“. Posouvá se ale dolů a to podle experta ukazuje na to, že monetární utahování bude slabší.



Fine míní, že Fed podle trhů během prvního čtvrtletí příštího roku dosáhne výše sazeb kolem 5 %. Bude ale pokračovat diskuse o tom, zda americká ekonomika v příštím roce projde hladkým přistáním, nebo se dostane do recese. Fine se podle svých slov stále kloní k názoru, že pravděpodobnější je hladké přistání.







Zdroj: CNBC