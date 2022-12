Ameriku brzdí výnosy a Fed, Evropa se drží

Evropské akcie po pozitivním úvodu zhruba drží své pozice a pohyby hlavních indexů během dne jsou nevýrazné. DAX , CAC 40 či FTSE 100 si připisují zhruba půl procenta. Naproti tomu Amerika se v první fázi obchodování dostává pod tlak, a to zejména Nasdaq , který už je 0,8 pct dole.



Nová data stojí v podstatě stranou zájmu, ačkoli dnešní německé Ifo dodalo slibná čísla. Naproti tomu je tu pořád téma měnové politiky a z něj investoři radost nemají. Průběžně jim to připomínají bankéři z Fedu, jako třeba přes víkend Loretta Mesterová, která se řadí mezi jestřáby. Úrokové sazby vidí o něco výš než medián odhadů bankéřů, jenž pro příští rok činí 5,1 pct. Zároveň Mesterová říká, že sazby budou muset zůstat nad 5 procenty celý příští rok a teprve pak může přijít další fáze.



Dluhopisové výnosy naznačují, že se trh s výhledem Fedu smiřuje. Dnes jsme viděli citelný růst, ovšem více se znovu zvedaly delší splatnosti (10Y +10 bps). Podobné je to v Evropě, kde ale výnosy většinou stoupají méně než v zámoří. Eurodolar vrátil denní zisky a vrátil se pod 1,0600. Koruna dnes nic zajímavého nepředvedla.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2355 0.0209 24.2527 24.2071 CZK/USD 22.8950 0.0918 22.8990 22.7485 HUF/EUR 403.0959 -0.7550 406.3309 402.4093 PLN/EUR 4.6913 0.0349 4.6951 4.6741

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3883 0.0210 7.4294 7.3823 JPY/EUR 144.8105 0.4300 145.1255 144.0016 JPY/USD 136.8185 0.2260 136.8530 135.7575

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8726 0.1211 0.8733 0.8691 CHF/EUR 0.9878 -0.1304 0.9916 0.9868 NOK/EUR 10.5206 0.4152 10.5218 10.4490 SEK/EUR 11.0197 -0.1608 11.0645 10.9702 USD/EUR 1.0583 -0.0331 1.0659 1.0583

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4921 -0.0187 1.4959 1.4852 CAD/USD 1.3687 -0.0508 1.3685 1.3625