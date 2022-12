Akcie se srovnávají s japonským šokem, dluhopisy zůstávají níž

Vstup do dnešního obchodování západním finančním trhům opepřila japonská centrální banka, která fakticky učinila krok směrem k přísnější měnové politice. Zatím nešlo o posouvání sazeb či cíle pro řízení výnosové křivky, ale o rozšíření tolerančního pásma pro výnosy. To ovšem stačilo, výnosy stouply a jen prudce posílil. Jeho zisky vůči dolaru se blíží 4 procentům.



O kroku BoJ se spekulovalo, přesto určitě většinu trhu překvapil. V dalším průběhu dne však efekt zvláště na západních akciových trzích vyprchává. Evropské akcie se zvedají z červeného a přecházejí na smíšené obchodování. Wall Street po otevření také začala stoupat a zdejší indexy si připisují asi půlprocentní zisky.



V případě dluhopisů zlepšení nálady nesledujeme, výnosy zůstávají nahoře jak v Evropě, tak zámoří. Opět přitom vidíme výraznější růst na delších splatnostech, jakoby investoři přehodnocovali výhled pro inflaci či hospodářský růst směrem nahoru. Eurodolar na 1,0640 znamená jen pokračující hledání směru.



Zajímavý je dnešní pohyb drahých kovů, které se posouvají citelně vzhůru. Například stříbro přidává 4 procenta. To se děje navzdory vyšším dluhopisovým výnosům (včetně reálných). Také české koruně se dnes docela daří a k euru posiluje už pod 24,20. Ačkoli výnosy ve světě stoupají, ty české míří nahoru ještě o něco rychleji.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.1799 -0.2861 24.2828 24.1635 CZK/USD 22.7415 -0.5205 22.9235 22.6935 HUF/EUR 402.2381 -0.2967 405.4971 402.0370 PLN/EUR 4.6783 -0.2218 4.6927 4.6691

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4028 -0.0091 7.4337 7.3825 JPY/EUR 139.8220 -3.6783 141.2820 139.7450 JPY/USD 131.4980 -3.9035 137.4770 131.3605

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8761 0.3367 0.8774 0.8709 CHF/EUR 0.9847 -0.0579 0.9866 0.9825 NOK/EUR 10.5265 0.2147 10.5439 10.4731 SEK/EUR 11.0755 0.5219 11.0903 11.0177 USD/EUR 1.0632 0.2451 1.0657 1.0595

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5006 0.5252 1.5085 1.4837 CAD/USD 1.3620 -0.2384 1.3704 1.3580