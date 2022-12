Expert vidí ropu mezi 70 až 90 dolary. Je teď energetický sektor atraktivní?

Ředitel Prosper Trading Academy Scott Bauer se domnívá, že ceny ropy kolem 70 dolarů jsou nyní dolní hranicí, pod kterou by se neměly dostat. Tento stav by měl trvat minimálně šest měsíců a jednou z příčin je opětovné navyšování rezerv americké vlády. Prezident Biden totiž dříve řekl, že pokud se ceny dostanou na zmíněnou úroveň, vláda bude rezervy ropy zvyšovat, a to by podle experta mělo bránit dalšímu poklesu cen.



Bauer míní, že stále pokračují tlaky na růst cen ropy, za nimi stojí pokračující konflikt na Ukrajině i otevírání čínské ekonomiky. Doposud přitom ropný trh podle experta procházel tím nejhorším scénářem a situace by se měla spíše zlepšovat. Nepřekvapily by ho tak vyšší ceny, ale „dostat se nyní nad 100 dolarů by byla skutečně těžká práce“.

Obrat na akciovém trhu podle experta přijde až někdy v polovině příštího roku, kdy se do cen začnou promítat úvahy o vývoji v roce 2024. Ten by „snad měl být lepší“ než rok 2023 a jelikož akcie reagují s předstihem, projeví se očekávané zlepšení už ve druhé polovině příštího roku.

Minimálně v prvním čtvrtletí příštího roku by se tak ropa měla podle Bauera pohybovat mezi 70 – 90 dolary za barel. Na dotaz týkající se vývoje cen zemního plynu pak expert poukázal na nedostatek této komodity v Evropě, nicméně i zde se situace zlepšila. „Plyn stále teče a nedomnívám se, že u něj zaznamenáme další prudký růst cen.“



Bill Smead ze Smead Capital Management na CNBC rozebíral akcie energetických firem. Stanice poukázala na nižší ceny ropy, a tudíž možné problémy na akciích tohoto sektoru. Investor má ovšem za to, že nyní lze těžko najít hodnotu ve dříve tak populárních technologických akciích. Lepší je podle něj nakoupit ropné společnosti a zmínil zejména Occidental a Ovintiv.



Podobné společnosti podle experta generují mimořádně vysoký tok hotovosti relativně k účetním hodnotám firem. Situace na této rovině nebyla tak dobrá po celá desetiletí. K tomu Smead připomněl, že ropné společností nyní představují jen malou část celkové kapitalizace amerických akcií. Vrcholu dosáhly v roce 1981, kdy jejich kapitalizace představovala téměř třetinu celého indexu (podobné to bylo s takzvanými FAANG akciemi minulý rok).



Smead nevidí problém ani v přechodu na obnovitelné zdroje energií. Ten totiž podle něj potrvá celá desetiletí a fosilní paliva jsou stále hlavním zdrojem energie i pro výrobu elektřiny.

Následující graf porovnává vývoj cen ropy a cen akcií energetických firem v letošním roce. K jejich odtržení došlo v polovině léta:







Zdroj: Yahoo Finance, CNBC