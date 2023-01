Nejoblíbenější akcie Wall Street na rok 2023

Po prudkém růstu úrokových sazeb prošly loni americké akcie pádem. Ale zpomalení inflace a změna politiky Fedu by mohly akciím letos připravit oživení. MarketWatch přináší seznam 20 oblíbených akcií analytiků z Wall Street z indexu S&P 500 a 30 akcií z indexu Dow Jones Industrial Average, které mají potenciál letos růst.

S&P 500



92 akcií z indexu S&P 500 má hodnocení „buy“, nebo jeho ekvivalent, od nejméně 75 % analytiků. Za loňský rok klesl index S&P 500 o 16 %, přičemž padaly všechny sektory kromě energetiky, která vzrostla o 53 %, a sektor veřejných služeb, který vzrostl o 1 % (obojí bez započtení dividend). Zde je 20 akcií z indexu S&P 500 s doporučením, u kterých se na základě konsensuálních cílových cen očekává, že letos porostou nejvíce:

Název společnosti Ticker Odvětví Zavírací cena k 12. prosinci Konsensus cílové ceny 12měsíční potenciál Podíl doporučení "buy" Změna ceny od 1.1. do 12.12.2022 EQT Corp. EQT Produkce ropy a zemního plynu $36.91 $59.70 62% 78% 69% Catalent Inc. CTLT Léčiva $45.50 $72.42 59% 75% -64% .com Inc. AMZN Internetový maloobchod $90.55 $136.02 50% 91% -46% Global Payments Inc. GPN Komerční služby $99.64 $147.43 48% 75% -26% Signature Bank SBNY Regionální banky $122.73 $180.44 47% 78% -62% Salesforce Inc. CRM Software $133.11 $195.59 47% 80% -48% Bio-Rad Laboratories Inc. Class A BIO Lékařství $418.28 $591.00 41% 100% -45% Zoetis Inc. Class A ZTS Léčiva $152.86 $212.80 39% 87% -37% Delta Air Lines Inc. DAL letecké společnosti $34.77 $48.31 39% 90% -11% Diamondback Energy Inc. FANG Produkce ropy a zemního plynu $134.21 $182.33 36% 84% 24% Caesars Entertainment Inc CZR Kasina/Hry $50.27 $67.79 35% 81% -46% Alphabet Inc. Class A GOOGL Internetový software/služby $93.31 $125.70 35% 92% -36% Co. HAL Služby/zařízení pro ropná pole $34.30 $45.95 34% 86% 50% Alaska Air Group Inc. ALK Letecké společnosti $45.75 $61.08 34% 93% -12% Targa Resources Corp. TRGP Distributoři plynu $70.42 $93.95 33% 95% 35% Charles River Laboratories International Inc. CRL Komerční služby $201.94 $269.25 33% 88% -46% Inc. NOW Služby informačních technologií $401.64 $529.83 32% 92% -38% Interactive Software Inc. TTWO Software $102.61 $135.04 32% 79% -42% EOG Resources Inc. EOG Produkce ropy a zemního plynu $124.06 $158.24 28% 82% 40% Southwest Airlines Co. LUV Letecké společnosti $38.94 $49.56 27% 76% -9%

Zdroj: MarketWatch, FactSetVětšina společností na tomto seznamu, u kterých se očekává, že v roce 2023 porostou, zaznamenala v roce 2022 velký pokles. Například se očekává, že akcie společnosti .com letos porostou o 50 % po poklesu o 46 % v roce 2022. Pokud by akcie vzrostly z těchto hodnot o 50 % na cílovou cenu 136,02 USD , stále by tak byly 18 % pod svou zavírací cenou 166,72 na konci roku 2021. Výjimkou je společnost na vrcholu seznamu - EQT Corp. Její akcie v roce 2022 vzrostly o 69 % a očekává se, že během příštích 12 měsíců přidají dalších 62 %. Analytici očekávají, že se zisk na akcii této společnosti během roku 2023 zdvojnásobí (částečně v důsledku očekávané akvizice THQ), po jeho téměř čtyřnásobném zvýšení v roce 2022.

Zde je seznam 30 složek indexu Dow Jones Industrial Average seřazených podle toho, o kolik analytici očekávají růst jejich cen v příštím roce:





Název společnosti Ticker Odvětví Zavírací cena k 12. prosinci Konsensus cílové ceny 12měsíční potenciál Podíl hodnocení "buy" Změna ceny od 1.1. do 12.12.2022 Salesforce Inc. CRM Software $133.11 $195.59 47% 80% -48% Co. DIS Filmy/zábava $94.66 $119.60 26% 82% -39% Inc. AAPL Telekomunikační zařízení $144.49 $173.70 20% 74% -19% Communications Inc. VZ Telekomunikace $37.95 $44.60 18% 21% -27% Inc. Class A V Komerční služby $214.59 $249.33 16% 86% -1% Corp. MSFT Software $252.51 $293.06 16% 91% -25% Corp. CVX Ropa $169.75 $191.20 13% 54% 45% Systems Inc. CSCO Služby informačních technologií $49.30 $53.76 9% 44% -22% Group Inc UNH Zdravotní péče $545.86 $593.30 9% 85% 9% Group Inc. GS Investiční banky / makléři $363.18 $392.63 8% 59% -5% Walmart Inc. WMT Maloobchod $148.02 $159.86 8% 72% 2% Chase & Co. JPM Banky $134.21 $143.84 7% 59% -15% Inc. HD Řetězce pro domácí kutily $327.98 $346.61 6% 61% -21% Co. AXP Finance/ Pronájem/ Leasing $157.31 $164.57 5% 43% -4% McDonald’s Corp. MCD Restaurace $276.62 $288.67 4% 72% 3% Johnson & Johnson JNJ Léčiva $177.84 $185.35 4% 36% 4% Co. KO Nápoje $63.97 $66.62 4% 73% 8% Co. BA Letectví a obrana $186.27 $192.69 3% 77% -7% Corp. INTC Polovodiče $28.69 $29.54 3% 13% -44% Walgreens Boots Alliance Inc. WBA Drogerie řetězce $41.06 $42.24 3% 17% -21% & Co. Inc. MRK Léčiva $108.97 $110.62 2% 65% 42% Inc. CAT Nákladní auta/ Stavebnictví/ Zemědělské stroje $233.06 $236.23 1% 41% 13% International Inc. HON Letectví a obrana $214.50 $217.35 1% 54% 3% Inc. Class B NKE Oblečení/obuv $112.07 $112.58 0% 64% -33% Co. MMM Průmyslové konglomeráty $126.85 $127.30 0% 5% -29% Procter & Gamble Co. PG Domácnost/osobní péče $152.47 $150.22 -1% 59% -7% Companies Inc. TRV Pojištění $187.11 $184.24 -2% 18% 20% Inc. AMGN Biotechnologie $276.78 $264.79 -4% 24% 23% Dow Inc. DOW Chemikálie $51.11 $48.73 -5% 15% -10% Corp. Služby informačních technologií $149.21 $140.29 -6% 33% 12%

Zdroj: MarketWatch, FactSet