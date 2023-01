Nižší inflace vrací do Evropy optimismus. Fed dodá informace ze zasedání

Dnešní obchodování na hlavních evropských trzích se nese opět v pozitivním duchu, poté co včera Amerika nestihla náladu na našem kontinentě úplně zkazit. Do hry opět vstupují nová inflační data, tentokrát předběžná prosincová čísla z Francie. Podobně jako u Německa vidíme nečekaně velké zpomalení cen, které ukazuje, jak výrazně se promítá efekt silnějšího eura a levnějších energií. Ty mimochodem zlevňují na trzích také dnes, když dolů míří jak ropa, tak evropský plyn či elektřina. A jako plus je potom třeba počítat také zprávy o další čínské podpoře realitního sektoru, který zůstává jedním z klíčových problémů ekonomiky.

Dobře se opět vede jak akciím, tak dluhopisům. Akciové indexy na kontinentě si připisují zhruba procento, zatímco Londýn zaostává se skromným růstem. Dluhopisové výnosy míří citelně dolů, v Německu cca o 8 bps. Eurodolar se po včerejším poklesu zvedá na 1,0625. Koruna k euru zhruba drží pozice.

Odpoledne a v podvečer nás čekají zajímavé informace. Vyjde americký index ISM z průmyslu, který by se podle odhadů měl dál mírně snížit na 48,5 bodu. V tomto prostoru už nejde o zpomalování, ale rovnou o pokles aktivity, takže horší čísla by podle nás měl trh brát spíše jako minus. Efekt však jako obvykle může zmírňovat další ústup cenových tlaků, který zřejmě průzkum mezi firmami odhalí.

Statistikou, která se poslední dobou více sleduje, jsou počty otevřených pracovních pozic. Dnes dostaneme údaje za listopad, které by měly ukázat pokles asi na 10 M. Čísla jsou sice zpožděná (už v pátek vyjde zaměstnanost za prosinec), ale na druhou stranu je Fed označuje za důležitý vstup pro své hodnocení trhu práce, takže vliv na obchodování mít mohou. Nižší hodnoty by byly pozitivní.

Večer pak americká centrální banka přidá zápis ze svého prosincového měnového zasedání. Jeho vyznění bylo více jestřábí, než trhy počítaly, takže se budou hledat důvody. Zejména jde o důvody strachu z vyšší inflace, který je vidět i v prognóze a kde nás zřejmě čeká odkaz na příliš silný trh práce.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:05 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.0601 -0.0794 24.1040 24.0435 CZK/USD 22.6715 -0.6725 22.8425 22.6265 HUF/EUR 397.4594 -0.6863 400.5371 397.0600 PLN/EUR 4.6683 -0.1045 4.6812 4.6671

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3011 0.0822 7.3182 7.2648 JPY/EUR 138.5070 0.2269 138.6275 137.8710 JPY/USD 130.5140 -0.3786 130.7160 129.9990

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8801 -0.1447 0.8823 0.8793 CHF/EUR 0.9838 -0.4054 0.9883 0.9834 NOK/EUR 10.6923 0.5029 10.6963 10.6001 SEK/EUR 11.1912 0.3934 11.1912 11.1310 USD/EUR 1.0613 0.6067 1.0635 1.0541

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4550 -2.0952 1.4890 1.4526 CAD/USD 1.3552 -0.8560 1.3645 1.3544