Perly týdne: Americké firmy se stahují domů, hodnotové akcie vedou

Kevin Dreyer z Gabelli Funds se domnívá, že hodnotové akcie si ještě nějaký čas povedou lépe, než jejich růstové protějšky. K tomu popisuje, jak k investicím přistupuje jeho společnost. BofA poukazuje na růst reshoringu, Jeffery Bernstein z hovoří o svém tipu pro letošní rok.



Výroba zpět domů: BofA poukazuje na prudký růst pracovních míst vytvářených v USA přesunem výroby a aktivit domácích firem zpět do země. Takzvaný reshoring vytvořil v roce 2017 více než 80 tisíc pracovních míst, pak dva roky upadal, ale v roce 2020 přišel prudký obrat. Americké společnosti od té doby vytváří reshoringem mimořádně vysoký počet pracovních míst. Podle odhadů dosáhl loni asi 220 tisíc:



Zdroj: Twitter



Hodnota nad růstem: Na CNBC poukázali na to, že hodnotové akcie si poslední dobou vedou lépe než růstové tituly. Kevin Dreyer z Gabelli Funds se domnívá, že tento vývoj bude pokračovat a příčinou je zejména makroekonomické prostředí. Růstové akcie jsou totiž citlivější na pohyb sazeb, svědčilo jim tedy více prostředí s nízkými sazbami. Investor si ale myslí, že přišla doba, kdy se sazby budou nacházet delší dobu výše.



Dreyer upřesnil, že jeho společnost se nezaměřuje na konkrétním odvětví, ale na silné společnosti, které jsou schopny generovat vysoké cash flow. Může jít o průmyslové podniky stejně, jako třeba firmy ze sektoru zboží běžné spotřeby. Konkrétně investor míní firmy jako , či Kraft.



Gabelli Funds drží nadvážené pozice i v telekomunikacích. Na otázku, proč právě toto odvětví, které čelí nemalému tlaku, zástupce fondu odpověděl, že jde o výsledek procesu výběru konkrétních titulů. Firma totiž vybírá konkrétní akcie a může se stát, že ve výsledku je nějaké odvětví zastoupeno více, nějaké méně. U telekomunikací se k tomu dá obecně hovořit o atraktivních valuacích, „i když trh s reklamou je trochu vratký“.



Levná paměť: v následujícím grafu ukazuje vývoj cen specifikované počítačové paměti od ledna 2019. Po prvotním poklesu přišel v roce 2021 menší cenový vrchol, obrat nastal v polovině téhož roku a nyní se ceny pohybují na méně než polovině maxim z roku 2021:



Zdroj: Twitter



Akcie pro příští rok: Jeffery Bernstein z hovořil na CNBC o akcii, kterou by pro letošní rok doporučoval nejvíce. U něj to vyhrál , který banka doporučuje již nějaký čas. Analytik jí považuje za kvalitní růstovou firmu a její akcii by letos mohlo pomáhat hned několik faktorů. Prvním z nich je posun chování spotřebitele, který se vrací zpět ke službám včetně restaurací. má přitom na svém trhu dominantní pozici a z tohoto trendu by tedy firma měla v USA znatelně těžit.



Výrazné oživení by podle experta mělo přijít i na čínském trhu, který se otevírá a na kterém „nedošlo k výraznému poškození značky“. Bernstein si pochvaloval i digitální platformu firmy a investice, které prováděla do svých zaměstnanců. Na CNBC k tomu dodali, že akcie neprošly takovou korekcí, jako jiné a nenacházejí se daleko od historických maxim. Analytik pak zmínil PE, které se pohybuje kolem 25. On sám se ale domnívá, že pokud se firmě podaří naplnit své střednědobé cíle, valuační násobky se mohou ještě zvyšovat. Největším krátkodobým rizikem je pak recese v USA.



Inflační historie a současná očekávání: Následující graf ukazuje modrou křivkou typický vývoj v dobách vyšší inflace. Červeně je pak vyznačena současná inflace v USA a žlutě v eurozóně. Přerušované křivky ukazují tržní očekávání. Podle nich by měla inflace v obou ekonomikách poměrně rychle zeslábnout. Historický vývoj byl znatelně pozvolnější, ale z grafu je také vidět, že nástup inflace je nyní rychlejší a prudší – před překročením 8 % panovalo v minulosti delší období inflace pohybující se kolem 5 %:



Zdroj: Twitter