Sazby nad 5 %, ale dlouhodobé výnosy za vrcholem s pozitivním dopadem na akcie

Hlavní strategička společnosti iCapital Anastasia Amoroso se domnívá, že existuje řada známek polevujících inflačních tlaků. Někde je dokonce zřejmá „dobrá deflace“, tedy pokles cen daný vývojem na nabídkové straně trhu. K tomu ale Amoroso dodala, že americké centrální bance tyto signály stále nestačí a Fed tudíž zatím nepřikročí k obratu ve své politice. Kdy by k tomu mohlo dojít?



Strategička míní, že obrat nastane ve chvíli, kdy se „objeví trhliny na trhu práce“. Z ekonomiky přitom stále nepřichází signály, že by k něčemu takovému docházelo. Roste sice počet propuštěných lidí, ale na druhou stranu je stále silná tvorba nových pracovních míst. Expertka míní, že pro růst nezaměstnanosti, který by podnítil Fed k obratu, bude ještě třeba nějaké doby.



Řada obchodovaných firem se nyní podle strategičky dostala do fáze, kdy se snaží udržet si své marže. Ty se například u technologického sektoru dostaly na 24 %, aby během pár čtvrtletí klesly na 21 %. Příčinou bylo i přijímání nových zaměstnanců a investice. Tyto společnosti ale již obrátily a v prostředí klesajícího ekonomického růstu začaly propouštět tak, aby uchránily své ziskové marže před dalším poklesem.



Amoroso míní, že firmy by namísto snahy o velké snížení nákladů měly své marže optimalizovat, a to tak, aby plně využily ekonomického oživení ve chvíli, kdy se dostaví. Takové oživení, které mělo pozitivní vliv na marže, se dostavilo v roce 2020 či 2018 nebo v letech 2015–2016. U technologií také již v některých případech došlo k prudkému snížení valuací. Podle expertky se poměr cen jejich akcií k tržbám snížil z hodnot kolem dvaceti na pět až šest. To může být důkaz, že velká část tlaku ze strany vyšších sazeb již je v cenách akcií odražena.

Amoroso v souvislosti se sazbami a valuacemi také zmínila, že podle ní výnosy dlouhodobějších dluhopisů již dosáhly svého vrcholu. Krátkodobé sazby tedy budou pravděpodobně ještě růst a podle strategičky se dostanou zřejmě až nad 5 %. U dlouhodobých sazeb ale k růstu již dojít nemusí a i to by mělo pomáhat valuačním násobkům u akcií včetně technologií. U nich se ale na druhou stranu také ukazuje, že nejsou imunní vůči ekonomickému cyklu.



Podle některých dřívějších názorů měly být některé technologické společnosti izolovány od cyklu a měly představovat sázku na dlouhodobý strukturální růst. Strategička ale poukázala například na to, že cloudové služby zmíněnou imunitu nemají a ekonomické zpomalení se na nich již projevuje. Na to reagují ceny akcií a probíhá tak celkový proces přenastavení valuací a cen v technologickém sektoru.



Zdroj: Yahoo Finance