Víkendář: Kam bude expandovat trh s elektromobily

Analytik společnosti Roth Capital Craig Irwin má cílovou cenu u akcií Tesly nastavenou na 85 dolarů. Negativně podle něj na firmu působí některé aktivity Elona Muska, ale i fundament včetně rostoucí konkurence (viz první část rozhovoru včera). Ve druhé části rozhovoru mimo jiné popisoval, co by podle něj akciím Tesly pomohlo.



Irwin odpovídal na dotaz, jak by malý elektromobil pasoval mezi současné produktové portfolio Tesly. Analytik odpověděl, že malý vůz „nemusí být méně sexy“. Za příklad dal Austin Mini, na němž „hodně vydělává“. Podle Irwina by elektromobil tohoto typu mohl být velmi úspěšný v Evropě a pravděpodobně i v Indii. „Já bych nechtěl, aby mě v něm viděli, ale mladým lidem se líbí kvůli jejich praktičnosti. A líbí se i Evropanům,“ dodal expert. by podle něj měla být realistická v tom smyslu, že právě levnější elektromobily budou hlavním tahounem celého trhu.

Na Yahoo se také probíraly různé úvahy o tom, co by mohlo v současné situaci pomoci akciím Tesly k růstu. Podle některých názorů by to byly změny v dozorčí radě, které by zvýšily počet jejích členů se zkušenostmi v oblasti elektromobility a technologií. Podle jiného názoru by důvěru investorů zvýšilo ohlášení většího programu odkupů vlastních akcií.

Následující graf porovnává vývoj cen akcií společnosti s čistými nákupy ze strany retailových investorů:



Zdroj: Twitter



Někteří experti se také domnívají, že Tesle by pomohla větší finanční transparentnost, a to zejména co se týče marží. Tedy více informací k tomu, kde a čím je generována ziskovost firmy. K odkupům ještě Yahoo uvedlo, že „Tesla na ně má konečně peníze“, na druhou stranu „je otázkou, co by investoři u takové firmy skutečně preferovali.“ Tedy odkup akcií či třeba fúze a akvizice, které by se zaměřovaly na výrobce a dodavatele klíčových materiálů. Na Yahoo připomněli, že Elon Musk o ovládnutí celé výrobní vertikály již dříve hovořil.

Cestou k růstu trhu s elektromobily je podle expertů Yahoo Finance právě expanze levnějších a menších modelů. Tímto směrem kráčí například , jehož nejlevnější elektromobil by měl stát přibližně 30 000 dolarů . Podobné je to třeba s Toyotou či Nissanem, jejichž vozy by se měly prodávat zhruba za 40 000 dolarů . Celý trh s elektromobily se přitom v USA v roce 2022 téměř zdvojnásobil.

Zdroj: Yahoo Finance