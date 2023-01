Vysoká inflace, zvyšování sazeb i válka. Světová banka zhoršila výhled růstu světové ekonomiky na letošní rok

Světová banka (SB) dnes zhoršila odhad letošního růstu světové ekonomiky na 1,7 procenta ze tří procent předpokládaných v červnu. Poukázala na negativní hospodářské důsledky vysoké inflace, rostoucích úrokových sazeb a války na Ukrajině. Varovala, že v případě dalšího nepříznivého vývoje by světová ekonomika mohla sklouznout do recese.



Vloni podle SB růst světové ekonomiky zpomalil na 2,9 procenta z předloňských 5,9 procenta. "Vzhledem ke křehké ekonomické situaci by jakýkoliv nový nepříznivý vývoj mohl uvrhnout světovou ekonomiku do recese," varovala SB. Jako příklady takovéhoto nepříznivého vývoje jmenovala mimo jiné nečekaně vysokou inflaci, návrat pandemie nemoci covid-19 či eskalaci geopolitického napětí.



Hospodářský růst ve Spojených státech, které jsou největší ekonomikou na světě, letos podle SB zpomalí na půl procenta z loňských 1,9 procenta. V červnu přitom banka letošní růst americké ekonomiky odhadovala na 2,4 procenta. V eurozóně nyní banka pro letošní rok počítá se stagnací ekonomiky, zatímco v červnu předpovídala nárůst o 1,9 procenta.