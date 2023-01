Colt dodá české armádě munici za 413 milionů korun. Apple bude vyrábět vlastní displeje a futures jsou dnes zelené

Colt CZ Defence Solutions by měla do roku 2027 dodat pro českou armádu ruční granáty za až 413 milionů korun. Investoři by měli spíše než Fedu věnovat pozornost trhu dluhopisů, říká prominentní dluhopisový manažer Jeffrey Gundlach. se rozhodl vyrábět vlastní displeje od roku 2024. A francouzský prezident Emmanuel Macron chce do roku 2030 postupně zvýšit minimální věk odchodu do důchodu ve Francii na 64 let. Futures na evropské akcie jsou dnes zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,3 %.



Granáty pro českou armádu budou vyráběny v areálu státního podniku Vojenského technického ústavu (VTÚ) ve Vrběticích na Zlínsku. Společnost Colt CZ Defence Solutions by měla do roku 2027 dodat munici za až 413 milionů korun. Se zakázkou dnes seznámí vládu ministryně obrany Jana Černochová (ODS).



Dnes vyjdou data o spotřebitelské inflaci za prosinec. Očekává se růst o 16,2 % meziročně.



Investoři, kteří se snaží zjistit, jak se bude situace s úrokovými sazbami vyvíjet, by měli spíše než Fedu věnovat pozornost trhu dluhopisů, říká prominentní dluhopisový manažer Jeffrey Gundlach. „Z mých více než 40 let zkušeností v oblasti financí důrazně doporučuji, aby investoři sledovali, co říká trh, než to, co říká Fed,“ řekl posluchačům ve webovém vysílání investiční. Investoři by právě teď měli upřednostňovat portfolio, které obsahuje 60 % dluhopisy a 40 % akcie, spíše než opačný, tradičnější mix 60/40, který přiděluje větší podíl akciím.



Rozsáhlá snaha společnosti obejít dodavatele dílů jejích nahrazením za domácí díly se již v roce 2024 bude týkat i displejů pro mobilní zařízení. To je pravděpodobná dopadne na technologické partnery, jako je Samsung a LG. Již dříve upustil od čipů Intelu ve svých počítačích Mac ve prospěch vlastnímu designu. Totéž plánuje udělat s klíčovými bezdrátovými komponenty ve svých iPhonech. Zpráva dnes v Soulu zasáhla nejtvrději akcie LG Display.



Plán Emmanuela Macrona do roku 2030 postupně zvýšit minimální věk odchodu do důchodu ve Francii na 64 let vyvolal hněv mezi odbory, které okamžitě vyzvaly ke stávkám na protest proti této změně. Podle nich to bude nespravedlivě penalizovat osoby s nízkou kvalifikací a nejméně bohaté, kteří začali pracovat v raném věku. Macron tvrdí, že nechat Francouze pracovat déle je zásadní pro zvýšení relativně nízké míry zaměstnanosti mezi seniory a pro zamezení přetrvávajících deficitů ve veřejném systému financovaném z příspěvků pracovníků.



Cenový strop pro ruskou ropu stojí Kreml asi 170 milionů dolarů denně a po rozšíření limitu na rafinované produkty příští měsíc vzroste na 280 milionů dolarů denně, vyplývá ze zprávy Centra pro výzkum energie a čistý vzduch se sídlem v Helsinkách. Výzkumná organizace uvedla, že EU by se měla zaměřit na další utahování šroubů vůči Moskvě.