Jeden ošklivý měsíc, a akcie Applu ztratily lesk

Akcie Applu dokázaly ještě donedávna do značné míry ustát tržní vlny, které jiné technologické giganty loni převálcovaly. Uplynulý rok přitom nebyl pro akcie nejhodnotnější firmy světa žádnou výhrou, ale nejhorším rokem od roku 2008. To už teď ale neplatí. Tržní hodnota výrobce iPhonů se dostala pod 2 biliony dolarů a rizika nemizí, napsala agentura Bloomberg. Jednak tu jsou zpoždění ve výrobě telefonů, ale také obavy ze zpomalující poptávky v době, kdy se ekonomice už nedaří tak jako dříve. Prostoru, kam padat, je podle ní prostě hodně.

“Na titul se lidé dívali jako na svým způsobem útěk do bezpečí a když teď akcie Applu prodávají, vlastně tím hází ručník do ringu,“ tvrdí Matt Maley, hlavní stratég trhů ve společnosti Miller Tabak + Co. “Když dosáhneme dna, má sklon projít výplachem a zlevnit, ale když nic jiného, pořád je poněkud drahý.”

Akcie této firmy jsou oceněné na zhruba 20násobku zisků, které se očekávají během příštích 12 měsíců. Vrcholovou úrovní z poslední doby byly sice hodnoty nad 30, pořád to je ale nad desetiletým průměrem na úrovni 17násobku.

Změnila se i nálada, která tento titul obestírá. Ještě v listopadu překonával širší index S&P 500. To byl pozoruhodný výkon, protože jiné technologické giganty jako .com nebo Alphabet ztratily loni více než třetinu své hodnoty. Síla Applu spočívala v jeho masivní kapitálové návratnosti akcionářům, realizované prostřednictvím zpětných odkupů a dividend, a ve víře, že jeho ekosystém, bez kterého se jeho věrní zákazníci dokážou jenom těžko obejít, bude firmu izolovat před možnou recesí.

Právě víra v druhé tvrzení se začíná rozpadat. Nahlodaný je ale i optimismus investorů, že Fed trhům brzy odpomůže od vysokých úrokových sazeb.

V prosinci se akcie Applu propadly o 12 procent. Byl to pro něj největší měsíční sešup od května 2019, zatímco Nasdaq 100 spadl v posledním měsíci loňského roku o 9,1 % a S&P 500 o 5,9 % (porovnání vývoje tohoto indexu a cen akcií Applu v grafu níže).





Sesun pokračoval v úterý, kdy se v USA obchodovalo v tomto roce poprvé. Nikkei přinesl zprávu, že několika dodavatelům sdělil, aby vzhledem ke slábnoucí poptávce vyráběli pro několik produktů méně součástek. Exane pak srazila svůj náhled na tento titul, doporučení má nově “neutral” místo “outperform” a cílovou cenu níže o plných 40 dolarů (snížení ze 180 na 140 USD). Ze 46 analytiků sledovaných Bloombergem by ale pořád drtivá většina (36) titul kupovala.

Analytici na Wall Street nicméně v důsledku výrobních zádrhelů v Číně, souvisejících s koronavirovou pandemií, srážejí svoje odhady prodejů iPhonů v prvním finančním čtvrtletí. To pro skončilo 31. prosince. Taková přitom snížila svůj odhad podruhé od začátku listopadu. Analytik Samik Chetterjee teď předpokládá zhruba 70 milionů prodaných kusů. Předchozí odhad byl o 12 milionů vyšší. Velká část ušlého odbytu bude podle něj ale asi stejně jenom přesunuta na druhé čtvrtletí, až se zmenší překážky v dodávkách.

Analytici už také zhusta přestali srážet svoje odhady tržeb a ziskovosti Applu. Pokles ceny akcie ale pořád dohánějí. Průměrná cílová cena na příštích 12 měsíců klesla na zhruba 173 dolarů ze 191 dolarů v březnu. Úterní seanci titul zavíral na 125,07 dolaru, a v té středeční stoupl o 1,03 % na 126,36 USD/akcii. A takto se titulu dařilo v posledních pěti letech:

Zdroj: Bloomberg, Patria.cz