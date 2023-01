Rozbřesk: Koruna zůstává nejsilnější ve střední Evropě, je to problém pro konkurenceschopnost?

Koruna vládne střední Evropě. I když pozitivní globální sentiment spojený se slabším dolarem a teplejší zimou hraje do karet všem středoevropským měnám, koruna zůstává ve zdaleka nejlepší kondici. Oproti úrovním před pandemií COVID 19 je v rámci střední Evropy koruna zdaleka nejsilnější - vzhledem k průměru roku 2019 je česká měna více jak 7 % v plusu, zatímco polský zlotý 8,5 % v mínusu a maďarský forint dokonce ztrácí oproti roku 2019 přes 18 %. V pozadí síly koruny jsou bezesporu masivní devizové rezervy (stále okolo 50 % HDP) a ochota ČNB (ve starém i v novém složení) rezervy aktivně používat na obranu české měny. Svoji roli sehrávala i ochota ČNB jít s odezníváním pandemie s úrokovými sazbami včas a dostatečně agresivně vzhůru a na rozdíl od sousedních měn na korunu nikdy nedoléhaly tolik specifické rizikové faktory (jako nejistota spojená s čerpáním fondů v případě Maďarska).



Relativní změny v cenové konkurenceschopnosti ovšem zatím nejsou tak velké, jak by na první pohled naznačoval pohyb nominálního kurzu EUR/CZK. A to proto, že v Polsku i v Maďarsku pozorujeme zejména v posledních dvou letech rychlejší růst mezd - jednotkové náklady práce (podíl mezd a produktivity práce) tak vzrostly v obou zemích výrazněji než v Česku. Rozdíly však nejsou tak velké, jako u pohybu kurzu - jednotkové náklady práce jsou v Česku oproti roku 2019 výše zhruba o 14 %, zatímco v Polsku o 20 % a v Maďarsku o 22 %.



Celková cenová konkurenceschopnost (měřená například reálnými efektivními měnovými kurzy na základě jednotkových pracovních nákladů) se tak v Česku zhoršila. Zdá se však, že to zatím, alespoň podle posledních čísel, není pro české podniky v průměru velký problém. Dynamika zisků podniků ve třetím kvartále roku 2022 viditelně zrychlila (přes 15 % meziročně) a viditelně překonávala dynamiku mezd. Výrazně tak stoupla míra zisku, která nyní dosahuje 46,6 % (podíl zisku na přidané hodnotě). To nejsou úrovně, na kterých by se Česko muselo bát odlivu kapitálu do zahraničí….





*** TRHY ***



Koruna



Česká měna osciluje v okolí 24,00 EUR/CZK. Dnešní prosincová inflace podle našich odhadů zaznamená lehké zrychlení dynamiky 0,7 % meziměsíčně a 16,5 % meziročně (oproti 16,2 % v listopadu). Energie a potraviny mohou pomáhat inflaci směrem vzhůru, zatímco pohonné hmoty budou meziměsíčně zlevňovat. Celkově bude pro trhy klíčové až lednové číslo, které se dozvíme až po únorovém zasedání ČNB.



Eurodolar



Šéf Fedu Powell se včera ve svém vystoupení zdržel poznámek k současné měnové politice, tudíž (euro)dolar neměl významnější důvod k pohybu. Pro měnový pár EUR/USD bylo spíše důležité vystoupení členky bankovní rady ECB Schnabelové, která uvedla, že úrokové sazby budou muset být zvýšeny výrazně, aby dosáhly dostatečně restriktivních úrovní.

Trh nyní vplul do vyčkávacího módu před americkou prosincovou inflací, která bude zveřejněna zítra odpoledne.



Regionální Forex



Měnový pár EUR/HUF zůstává pod hranicí 400, k čemuž mu zřejmě dopomohly i úspěšné emise, které provedlo minulý týden maďarské ministerstvo financí, když vydalo dolarové dluhopisy za 4,25 mld. USD. Náměstek ministra financí tak včera mohl uvést, že Budapešť je v komfortní pozici z hlediska financování zahraničního vládního dluhu. Náměstek Toth dále optimisticky dodal, že by EU mohla odblokovat peníze ze strukturálních fondů EU letos v červnu.