Bloomberg: Tesla se chystá uzavřít předběžnou dohodu o stavbě závodu v Indonésii

Americký výrobce elektromobilů se chystá uzavřít předběžnou dohodu o vybudování závodu v Indonésii. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom dnes informovala agentura Bloomberg. Jihoasijská země má čtvrtinu světových zásob niklu, klíčové suroviny pro výrobu baterií do elektromobilů. Továrna by měla vyrábět až jeden milion vozů ročně, což je produkce, které se americký výrobce elektromobilů snaží dosáhnout ve všech svých závodech. Dohoda ještě nebyla podepsána a může z ní ještě sejít, uvedly zdroje. O hodnotě investice se nezmínily. Akcie firmy dnes na americkém trhu posilují o necelých 5 %.



Jednání zahrnují plány týkající se více závodů v zemi, které by plnily různé funkce v rámci výroby a dodavatelského řetězce, uvedl jeden ze zdrojů. ani indonéská strana na žádost o komentář zatím nereagovaly.



Loni v létě podepsala smlouvu o dodávkách niklu se dvěma indonéskými firmami v hodnotě pěti miliard dolarů (111,5 miliardy Kč). Indonéský prezident Joko Widodo se snaží dosáhnout toho, aby automobilka nevnímala zemi pouze jako dodavatele klíčových surovin, ale vyráběla tam elektromobily i baterie.





O další investice výrobce elektromobilů v regionu usilují například Indie nebo Jižní Korea. Šéf Tesly Elon Musk jednal na konci loňského listopadu s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem. Řekl mu, že Jižní Korea se řadí mezi hlavní kandidáty, které bere automobilka v úvahu, co se týče jejího dalšího asijského závodu.



Indonéská továrna by byla třetí továrnou automobilky mimo domovský trh Tesly ve Spojených státech. První zahraniční závod otevřel výrobce elektromobilů v Šanghaji, druhý zbudoval u Berlína. Indonésie může sice sloužit jako brána k 675 milionům spotřebitelů v jihovýchodní Asii, ale pro globálně působící automobilky je to náročný trh. Většinu prodejů tam tvoří levnější vozy, jejichž cena obvykle nepřesahuje 20.000 dolarů (necelých 450.000 Kč), připomíná agentura Bloomberg.