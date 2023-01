Tesla odkládá plán rozšíření svého závodu v Šanghaji

Americký výrobce elektromobilů odložil plán rozšíření své továrny v Šanghaji. Napsala to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. O plánu více než zdvojnásobit výrobní kapacitu informovala loni v únoru agentura Reuters. tak podle ní chtěla uspokojit rostoucí poptávku po svých automobilech v Číně i na exportních trzích. Automobilka měla v úmyslu v Šanghaji vyrábět až dva miliony aut ročně.



Údajné zpoždění rozšíření by však mohlo plány Tesly zbrzdit. Akcie včera zavřely výše o 0,28 %. Na žádost o komentář automobilka zatím nereagovala.



Minulý týden výrobce elektromobilů podruhé za necelé tři měsíce snížil ceny v Číně, a to o šest až 13,5 procenta. Tento krok umocnil předpovědi o cenové válce na největším automobilovém trhu světa v souvislosti s nižší poptávkou. Dodávky vozů vyrobených v Číně v prosinci klesly na nejnižší úroveň za posledních pět měsíců.





Tesla zahájila výrobu ve svém závodě v Šanghaji, známém také jako Gigafactory 3, v roce 2019. Je to první továrna automobilky v zahraničí. byla též první zahraniční automobilkou, která nemusela mít společný podnik s čínským partnerem.



Akcie společnosti loni odepsaly zhruba dvě třetiny hodnoty. Automobilce podle analytiků přibývá konkurence, potýká se s problémy ve výrobě a její šéf Elon Musk se příliš věnuje Twitteru.

Zdroj: ČTK, Patria