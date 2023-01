Růst ve využívání nových technologií, hluboké geopolitické změny a návrat stagnace

Larry Summers stál za oživením teorie dlouhodobé stagnace, v jejímž centru se nacházejí nízké sazby. Na Bloombergu hovořil o tom, že některé faktory stojící za takovým prostředím stále přetrvávají, ale on sám se domnívá, že k návratu k ní zřejmě nedojde. Rok 2023 pak bude dobou, kdy to trhy pochopí (viz první část rozhovoru zde). Co si ekonom myslí o dalším vývoji ve světě a u technologií?



Ke geopolitickému vývoji Summers řekl, že podle něj dochází v zemích jako Írán a Čína k hlubším změnám ve společnosti, než jak se zpočátku zdálo. Spojené státy pak v poslední době ukazují svou vnitřní odolnost a v roce 2023 bude také „demokracie vypadat lépe než před rokem“. Otázkou podle ekonoma je, jak bude dál postupovat Čína. Zda se více přikloní k tržní ekonomice a západnímu systému, nebo zda naopak vzrostou vzájemné tenze. On sám se kloní spíše k první možnosti s tím, že „před svítáním je největší tma“.



Na dotaz týkající se nových technologií, včetně umělé inteligence, ekonom odpověděl, že právě v této oblasti je vidět jasný pokrok. Umělá inteligence totiž byla dříve používána pro řešení jednotlivých a jasně specifikovaných problémů a úkolů. „Nyní jí ale nemusíte problém vysvětlovat, jenom jí dáte pár příkladů a to jí stačí.“ Summers míní, že současná doba tak bude jednou přirovnávána například k té, kdy docházelo k prudkému rozvoji ve využívání elektrické energie a zvyšovaly se kapacity v této oblasti.







Návrat stagnace?



O možném návratu dlouhodobé stagnace uvažují i další ekonomové. Například Asha Banerjee a Josh Bivens z Economic Policy Institute v srpnu 2022 zveřejnili studii, podle které se ekonomika vrátí do starých kolejí. Podle nich tedy nastane návrat do stavu slabší agregátní poptávky a opětovného tlaku na pokles sazeb. Jako příčinu uvádějí zejména příjmovou nerovnost, která posouvá příjmy směrem k bohatší části společnosti. Ta má menší sklon ke spotřebě a větší sklon k úsporám. Výsledkem je pak celková slabost poptávky.



Zmínění ekonomové se domnívají, že opětovný posun směrem k dlouhodobé stagnaci by měl mírnit i inflační tlaky a zvyšuje riziko, že americká centrální banka přežene monetární kontrakci, tedy že nebude brát dostatečný zřetel právě na vracející se prostředí stagnace a jeho tlumící efekt na inflaci.



Zdroj: Bloomberg, Economic Policy Institute