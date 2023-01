Míra inflace v EU výrazně klesla a činila 10,4 procenta, v ČR je pátá nejvyšší

Míra inflace v Evropské unii v prosinci druhý měsíc v řadě výrazně klesla, s hodnotou 10,4 procenta ale pořád zůstává výrazně nad průměrem předchozích let. Tempo meziročního růstu cen se snížilo z říjnových 11,1 procenta, oznámil dnes evropský statistický úřad Eurostat. Inflace po listopadovém zvýšení klesla v posledním měsíci loňského roku i v České republice. Dostala se na 16,8 procenta, a je tak pátá nejvyšší z celé sedmadvacítky zemí.



Eurostat zároveň potvrdil dřívější odhad prosincové inflace v eurozóně, která z listopadových 10,1 procenta klesla na 9,2 procenta. V prosinci 2021, kdy už ekonomika pociťovala oživení po covidové pandemii a růst cen energií, činila míra inflace v celé unii 5,3 procenta, v 19 státech používajících společnou měnu pak byla na pěti procentech.



Výrazně nejvyšší míru inflace vykázalo v prosinci Maďarsko, kde vzrostla na 25 procent. Následuje Lotyšsko (20,7 procenta), Litva (20 procent) a Estonsko (17,5 procenta). Ve všech pobaltských zemích stejně jako v Česku inflace klesla – v případě České republiky to proti listopadu bylo o čtyři desetiny bodu. Výrazný pokles inflace hlásí Německo, kde spadla o 1,7 bodu na 9,6 procenta.



Nejnižší míru inflace mělo v posledním měsíci loňského roku Španělsko (5,5 procenta), pak Lucembursko (6,2 procenta) a Francie (6,7 procenta).Celkem 22 členských států EU zaznamenalo v prosinci pokles inflace , ve dvou zůstala beze změny a ve třech vzrostla. V eurozóně k inflaci nejvíce přispěly potraviny, alkohol a tabák, a to podílem 2,88 procentního bodu. Až za nimi byly na rozdíl od předchozích měsíců energie (+2,79 bodu), následovaly služby (+1,83 bodu) a neenergetické průmyslové zboží (+1,70 bodu).

Zdroj: čtk, eurostat,