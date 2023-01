Japonsko měnovou politiku nemění a jen posiluje. ECB se brání spekulacím

Jednání BoJ přes noc nepřineslo žádné další změny v měnové politice. Sice se ani nečekaly, ale japonská centrální banka zároveň vystoupila proti spekulacím na další brzké rozšiřování pásma pro pohyb 10Y výnosu, které by mohlo vést k celkovému utažení politiky. Pokračování kontroly výnosové křivky je podle ní plně udržitelné, navíc výhled nevybízí k utaženějším měnovým podmínkám, neboť inflace by se neměla v nejbližších letech nad 2 procenty udržet. Výrazné nákupy dluhopisů tedy budou pokračovat.

Zákrok proti přílišnému roztočení tržních spekulací bance vyšel, kurz jenu v reakci výrazně oslabil a i po korekci ztrát zůstává skoro o procento slabší. Očekávání možné další úpravy měnové politiky nyní míří až na období po dubnu, kdy se změní vedení BoJ, neboť guvernér Kuroda končí.

Proti tržním spekulacím se ohradila také ECB. Jak jsme informovali včera, z kuloárů přišla informace, že banka pro příští zasedání zvažuje i menší zvýšení sazeb než avizovaných 50 bps. Ať už to byl únik, názor některého ze zaměstnanců banky či záměrný testovací balónek, dnes se proti němu postavilo prohlášení Francoise Villeroy de Galhau. Podle něj zůstává Lagardové 50bodový výhled nadále platný. Výnosy se vracejí výš a eurodolar dopoledne stoupá na 1,0865.

Ze stejného soudku komentářů kontrastujících s tržními představami byl i ten včerejší od Thomase Barkina z Fedu. Ten říká, že dokud zůstává inflace zvýšená, Fed potřebuje zvedat sazby. Aby se dalo přestat, musí být inflace přesvědčivě zpět na cíli. V tomto případě se však efekt na obchodování nedostavil. Během dnešního dopoledne americké výnosy klesají a dolar se opory nedočkal.

Obchodování s akciemi je dnes v Evropě smíšené, převažuje však mírně pozitivní vývoj. Americké futures zatím naznačují, že by se Wall Street nemusela po startu příliš pohnout z místa.

Mezi události, které by na tom mohly něco změnit, patří další várka firemních čísel, ale také nové komentáře z Fedu a rovněž americká makrodata. Vyjdou maloobchodní tržby, které zřejmě poklesnou i kvůli nižším cenám zboží, takže samotný minus v meziměsíční změně nemusí být minus i pro obchodování. O ústupu inflačních tlaků by nás ve stejný čas měl ujistit report o výrobních cenách. Večer ještě vyjde Béžová kniha Fedu, jež podá zprávu, jak to vypadá s vývojem ekonomiky v jednotlivých distriktech.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.9897 0.1516 23.9919 23.9256 CZK/USD 22.0910 -0.4663 22.2415 22.0560 HUF/EUR 395.2098 -0.4244 397.5354 393.2470 PLN/EUR 4.7042 0.1240 4.7108 4.6935

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3356 0.3401 7.3434 7.2985 JPY/EUR 140.4450 1.5157 141.7172 140.3450 JPY/USD 129.3545 0.9084 131.5795 129.2820

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8795 0.1167 0.8804 0.8764 CHF/EUR 0.9916 -0.3472 0.9967 0.9911 NOK/EUR 10.6654 -0.3974 10.6939 10.6021 SEK/EUR 11.1761 -0.7614 11.2515 11.1737 USD/EUR 1.0857 0.6023 1.0868 1.0767

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4253 -0.4418 1.4337 1.4211 CAD/USD 1.3367 -0.1651 1.3382 1.3352