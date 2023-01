Q&A aneb co vás na trzích a při investování nejvíce pálí. WEBINÁŘ s hlavním makléřem Pavolem Mokošem 2. 2. od 15:00

Nevíte si na současných trzích s čímkoli rady či jen cítíte nejistotu při investování? Pavol Mokoš, hlavní makléř Patria Finance, bude odpovídat na Vaše nejčastější otázky a jim na míru, a tedy Vám na míru, postaví webinář 2. února 2023 od 15:00. Zaregistrujte se zde!

Rok 2022 nám přinesl extrémně těžké tržní podmínky. Mix vysoké inflace a rostoucích úrokových sazeb zasadil akciím silnou ránu - index S&P 500 ztratil bezmála 20 %, zatímco Nasdaq odepsal dokonce třetinu své hodnoty. V obou případech se jednalo o nejhorší rok od velké finanční krize v roce 2008.



Navzdory medvědímu trhu se ale investoři o akcie neustále zajímají, dokonce u mnohých z nich pozorujeme rostoucí zájem o akciové trhy. Medvědí trh, ač přináší většině investorů větší stres, představuje také příležitosti, na které investoři vyčkávali dlouhé roky. A statisticky to vůbec nevypadá tak beznadějně, jak by mohly titulky v novinách naznačovat. Dva roční poklesy za sebou jsme u hlavních amerických akciových indexů naposledy zaznamenaly v letech 2000, 2001 a 2022.



Je jasné, že takováto jednoduchá statistika k investičnímu rozhodnutí nestačí, a proto jsou na místě i další otázky, které musí současný investor řešit. Je současný trh příležitostí a je vhodný pro dlouhodobější investory nebo spíše pro krátkodobější tradery? Je lepší sedět během medvědího trhu v penězích, nebo být zainvestovaný plně či jen zčásti? Které strategie, případně sektory nebo akcie, mohou na tomto trhu slavit úspěch? Jaké indikátory bude důležité v tomto roce sledovat?



To je jen krátký výčet z mnoha otázek, kterým na tradingu makléři čelí denně. Abychom při investičním rozhodování pomohli i vám, rozhodli jsme se připravit pro vás webinář v tak trochu jiné podobě, než jste zvyklí. Místo předem námi vybraného tématu jsme nechali vybrat a rozhodnout vás, jaká témata vás zajímají a jaké problémy aktuálně řešíte. Těšíme se na online setkání s Vámi!