Akcie podle pravidla dvaceti a očekávaný vývoj inflace

Takzvané pravidlo dvaceti na akciích funguje. Jen se musí chvíli počkat. Dnes jeho připomínka a použití pro odečtení akciových inflačních očekávání. To vše spolu s predikcemi inflace od .



1. Podle GS půjde inflace dolů rychleji než podle Fedu: Podle následujícího grafu v GS čekají, že jádrová PCE inflace se ze současné úrovně téměř 4,5 % dostane ke konci roku pod 3 %. Jde o ukazatel považovaný za oblíbence Fedu a podle něj by se tedy na konci letošního roku inflace blížila cíli ve výši 2 % jen vzdáleně:



Zdroj: Twitter



V grafu je také vyznačen medián predikcí FOMC, tedy zjednodušeně řečeno vedení Fedu. Ten na konci letošního roku hovoří o 3,5 %, takže predikce GS míří znatelně pod něj. Pokud by se tedy inflace vyvíjela spíše podle GS než podle onoho mediánu, dalo by se uvažovat o mírnějším zvedání sazeb, než jaké nyní indikuje Fed.



2. Trhy možná čekají ještě více: Od mírnějšího zvednutí sazeb může být ale delší cesta k očekávání, že sazby někdy v polovině roku otočí a zamíří směrem dolů – viz druhý graf. Otázkou ale je, zda je v těchto očekáváních trhů zabudován ještě větší pokles inflace, než čekají v GS. Nebo větší ekonomický útlum a růst nezaměstnanosti, který by Fed nutil více vážit náklady dalšího snižování inflace.



Zdroj: Twitter



3. Pravidlo dvaceti funguje, ale musí se vydržet: K pravidlu dvaceti se tu občas vracím, ale spíše pro zábavu. Hovoří o tom, že součet PE a inflace by „měl být“ 20. Jak ukazuje poslední graf, kolem té hodnoty má součet skutečně dlouhodobou skutečně tendenci oscilovat, ale na fungování pravidla se musí často čekat a docela dlouho:



Zdroj: Twitter



Pravidlo dvaceti má mimo jiné technickou slabost v tom, že deflace by implikovala vysoké valuace. Nicméně v deflaci nyní nejsme a dnes jej připomínám v souvislosti s grafem prvním. Nyní se podle grafu součet inflace a PE pohybuje vysoko nad dvaceti. Z pohledu pravidla jsou tedy akcie masivně předražené, nebo dojde k rychlému poklesu inflace.



S PE kolem 17 by se musela inflace konkrétně snížit na 3 %. Což by na první pohled odpovídalo popsaným predikcím od GS, ale pravidlo dvaceti používá inflaci celkovou (CPI). Ta v prosinci dosáhla 6,5 %, byla tedy o více než dva procentní body nad jádrovou PCE. V druhém grafu jsou očekávání odečtená z dluhopisových trhů. Pokud bychom na akciová očekávání usuzovali z pravidla 20 a současného PE, dojdeme k závěru, že ani akciový trh není ohledně dalšího vývoje inflace žádný pesimista.