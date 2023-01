OECD: Globální minimální daň může rozpočtům přinést 220 miliard dolarů ročně

Globální minimální daň z firemních zisků, která je součástí plánované reformy mezinárodního daňového systému, by mohla vytvořit dodatečné rozpočtové příjmy kolem 220 miliard dolarů (téměř pět bilionů Kč) ročně. To je téměř o polovinu více, než se dříve předpokládalo. Uvedla to dnes Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).



Reforma, na které se dohodlo téměř 140 zemí a která by mohla vstoupit v platnost v příštím roce, má dva pilíře. První pilíř má přerozdělit 25 procent zisků největších světových nadnárodních společností ke zdanění v zemích, kde sídlí jejich klienti, bez ohledu na fyzické sídlo firmy. Druhým pilířem je stanovení celosvětové minimální sazby daně z příjmů právnických osob ve výši 15 procent.



"Nyní se předpokládá, že navrhovaná globální minimální daň zvýší globální roční rozpočtové příjmy o zhruba 220 miliard dolarů," uvedla OECD v dnešní zprávě. "To je výrazný nárůst ve srovnání s dříve odhadovanými 150 miliardami dolarů," dodala. OECD dnes rovněž odhadla, že první pilíř reformy vytvoří dodatečné rozpočtové příjmy v rozsahu od 13 do 36 miliard dolarů ročně.



Cílem změn mezinárodního daňového systému je zohlednit nástup velkých digitálních společností jako a , které mohou účetně vykazovat zisky v zemích s nízkými daněmi. "Mezinárodní komunita dosáhla významného pokroku ve snaze o zavedení těchto reforem, které mají zajistit, aby byl mezinárodní daňový systém spravedlivější a funkčnější v digitalizované a globalizované světové ekonomice," uvedl generální tajemník OECD Mathias Cormann.