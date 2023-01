Nejsilnější koruna za 14 let a dlouhodobě vyšší sazby jako vhodnější nástroj boje s inflací. Futures jsou dnes zelené

Guvernér ČNB Aleš Michl uvádí, že koruna je nejsilnější za 14 let. Katarína Kubelková se domnívá, že lépe funguje držet sazby vyšší po delší dobu, než je navyšovat a následně snižovat. Podle MMF by však prioritou mělo rozhodně být potlačení inflace. Ministr průmyslu Síkela říká, že obnovitelné v současném energetickém mixu zastoupeny nedostatečně a připravuje novou energetickou koncepci a dnešní futures jsou zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,3 %.

„Máme nejsilnější korunu za 14 let,“ uvedl v komentáři pro Mladou frontu DNES guvernér ČNB Aleš Michl. „Važme si toho. Levněji dovážíme drahé suroviny. Plus k tomu navíc máme nejvyšší úrokové sazby za 20 let. Motivujeme lidi spořit namísto útrat. Za tu dobu nikdo tak výrazně nebojoval s inflací jako nová bankovní rada.“



Členka bankovní rady ČNB Kubelková se domnívá, že lépe funguje držet sazby vyšší po delší dobu než je navyšovat a následně snižovat. Poslední data ukazují, že inflační očekávání jsou stabilizovaná. Většina rady má strategii držet sazby vyšší po delší dobu.



Vláda připravuje novou energetickou koncepci. Podle ministra průmyslu Síkely jsou obnovitelné v současném energetickém mixu zastoupeny nedostatečně. Jaderná energie by měla zůstat hlavním zdrojem energie a je třeba prozkoumat inovativní technologie, jako je vodík.



Podle zprávě Mezinárodního měnového fondu je třeba postupovat opatrně mezi vysokou inflací a slábnoucí aktivitou ekonomiky. Přesto by však prioritou mělo rozhodně být potlačení inflace. Zaměstnanci doporučují další zvýšení měnověpolitických sazeb v krátkodobém horizontu, aby se snížila vysoká inflace a zajistilo se plnění inflačního cíle ve střednědobém horizontu a zároveň se snížilo riziko, že se inflační očekávání utrhnout.



Hedgeový fond Elliott Investment Management získal významný aktivistický podíl ve společnosti Salesforce po propouštění a hlubokých propadech akcií na tomto gigantu s podnikovým softwarem. Tržní kapitalizace společnosti ze San Francisca je nyní 151 miliard dolarů oproti více než 300 miliardám dolarů v roce 2021. Společnost Elliott, která často prosazuje strategické změny a usiluje o zastoupení v představenstvu, podle osoby obeznámené s touto záležitostí převzala ve společnosti mnohamiliardový podíl.



Německý kancléř Olaf Scholz a francouzský prezident Emmanuel Macron se v neděli sešli v Paříži, aby prodiskutovali, jak by Evropská unie měla reagovat na zákon prezidenta Joea Bidena o snižování inflace, který zahrnuje zhruba 500 miliard dolarů nových výdajů a daňových úlev na deset let ve prospěch amerických společností. Oba státy varovaly, že evropské podniky budou muset vynaložit bezprecedentní, aby nezaostaly za americkými a čínskými firmami kvůli snaze mít ekonomiky šetrnější ke klimatu.



Čína uvedla, že počet jejích obětí souvisejících s Covidem překročil v týdnu před svátkem lunárního Nového roku více než 12 600 a nejvyšší zdravotnický úředník uvedl, že od zrušení protivirových omezení koncem loňského roku bylo nakaženo více než 1,1 miliardy lidí. Mezi 13. a 19. lednem došlo v nemocnicích k 12 658 úmrtím souvisejícím s covidem, uvedlo Čínské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v prohlášení ze soboty. O týden dříve země hlásila 59 938 takových úmrtí za období od 8. prosince do ledna. 12. Data přicházejí poté, co se Čína dostala pod palbu kritiky kvůli dramatickému zúžení definice úmrtí na covid a zastavení reportingu každodenních zpráv o počtu případů.