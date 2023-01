Rozbřesk: Škoda Auto v lednu citelně zdražuje. Jak může dopadnout lednová inflace?

Škoda Auto oznámila, že v lednu také přidá “pár polínek” pod inflační kotel a zvýší ceny svých vozů častokrát o desítky tisíc korun. Zdražení vozů, které ČSÚ monitoruje při sestavování indexu spotřebitelských cen, se pohybuje mezi 4-10 %. Pokud budeme předpokládat, že zbytek trhu půjde v lednu nahoru o 5 % a ojeté automobily přibližně o 3 %, může celá sekce “pořízení dopravních prostředků” v lednu zdražit okolo 4 %. Před rokem v lednu to přitom bylo “pouze” o 1,5 % a pořízení automobilů se tak v lednu zařadí k “tahounům” meziroční inflace.



Ta pravděpodobně v lednu vyskočí do blízkosti 18 % - více než jsme původně očekávali a lehce méně, než v tuto chvíli komunikuje ČNB. Tím hlavním tahounem budou bezesporu ceny elektrické energie, u kterých vyprchá efekt energetického úsporného tarifu a současně velká část klientů poskočí vzhůru na zastropované ceny. Efekt bude umocněn tím, že klientům s nízkým a vysokým tarifem vzrostou oba dva tarify na stejný cenový strop (nízký vzroste percentuálně výrazněji). Navíc po změně vah může v lednu výrazněji vzrůst váha elektrické energie ve spotřebitelském koši.



Na druhé straně plyn pravděpodobně nemusí být v lednu takovým tématem - energetický úsporný tarif se ho netýká a značná část klientů byla již v prosinci nad zastropovanými cenami a v lednu je proto může čekat zlevnění. Zlevňovat dál lehce mohou i pohonné hmoty nebo imputované nájemné. To však těžko vykompenzuje zdražování v ostatních částech spotřebitelského koše v čele s elektřinou, která může dovést CPI k meziměsíčnímu růstu přes 6 %.





To jsou vše samozřejmě hrubé odhady, protože jestli o lednové inflaci vždy platilo, že se předvídá extrémně složitě, tak letos to platí dvojnásob. Nejisté jsou podíly domácností v jednotlivých energetických tarifech, podíl fixovaných kontraktů, kvůli vysoké inflaci (a velkým inflačním rozdílům) může dojít na výraznější změny vah v CPI a extrémně nejisté jsou v dnešní době velikosti lednových přecenění i lednových slev (například v sekci textil). Bohužel tak jako každý rok platí, že lednové číslo do značné míry nastaví “laťku” pro celý rok a bude mít velký vliv na celkovou letošní inflaci. Na druhou stranu pro další politiku ČNB bude také velmi důležitá perzistence jádrové inflace (nájemné, textil, pohostinství a vybrané služby) v dalších měsících tohoto roku. Právě ta podle našeho názoru rozhodne o načasování prvního poklesu úrokových sazeb v Česku.



*** TRHY ***



Koruna

České koruně se líbí nálada na globálních trzích a drží se na silných úrovních pod 24,00 EUR/CZK. I když fundamentálně vzato je koruna podle našeho názoru až příliš silná, prostředí slabého dolaru ji v technickém obchodování může krátkodobě ještě lehce pomoci.



Eurodolar

Tento týden budou ve hře dvě, respektive tři důležité události - zítra to budou podnikatelské nálady v eurozóně a ve čtvrtek pak výsledek amerického HDP za čtvrtý kvartál. Ten bude v pátek doplněn o spotřebitelské výdaje v USA za prosinec.



Akcie

Americké akcie při páteční seanci umazaly část ztrát převážně díky technologickým titulům, které podpořily komentáře představitelů Fedu, jež zmírnily obavy z příliš agresivních monetárních kroků. Index S&P 500 v pátek poprvé po čtyřech dnech vzrostl, přičemž všechny z 11 sektorů kromě jednoho byly v zelených číslech. Technologický Nasdaq posílil o více než 2 %. Mateřská společnost Google Alphabet silně rostla poté (+5 %), co odhalila plán na zrušení 12 000 pracovních míst. Společnost Netflix pozitivně reagovala (+7,8 %) na oznámení vyššího než očekávaného počtu předplatitelů.